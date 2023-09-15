Гинеколог предостерегла от раннего возобновления сексуальной жизни после родов

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«Возобновление половой жизни ранее обозначенного срока может грозить возникновением инфекционно-воспалительных осложнений. После истечения 6–8 недель необходимо прийти на плановый послеродовый осмотр к врачу акушеру-гинекологу», — цитирует издание слова собеседницы.
«Сухость чаще возникает у женщин, кормящих грудью, что в первую очередь связано с изменением гормонального фона во время лактации. Боли во время полового акта могут быть связаны с формированием рубцовой ткани в области разрывов и швов», — объяснила гинеколог.
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