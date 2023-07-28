Гинеколог Прядухина: Психосоматика и лекарства могут стать причиной отсутствия оргазма у мужчин

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Акушер-гинеколог Ольга Прядухина рассказала изданию «Лента.ру» о самых распространенных причинах мужской аноргазмии. По словам специалиста, к отсутствию оргазма могут привести проблемы с физическим либо ментальным здоровьем, психосоматические явления или же прием лекарств.
Большинство врачей, по словам Прядухиной, сходятся во мнении, что главная причина мужской аноргазмии — психосоматика. Если мальчик пережил в детстве сексуальное насилие или неправильное половое воспитание, то любой секс и все, что с ним связано, он будет всю жизнь воспринимать как нечто грязное, неправильное и постыдное.
Еще одна группа причин для отсутствия оргазма — это неудачный первый сексуальный опыт, воспоминания о котором будут не давать мужчине расслабиться во время следующих актов любви.
Ранее врач-сексолог Артур Салахов назвал причины отсутствия оргазма у женщин. К физиологическим причинам относятся снижение уровня гормонов тестостерона и эстрогена, хронические заболевания или прием лекарственных средств. Кроме того, к отсутствию оргазма могут привести депрессия, чувство вины, стресс, тревога и опыт сексуального или эмоционального насилия.
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Сексолог Салахов назвал причины отсутствия оргазма у женщин
Еще одна группа причин для отсутствия оргазма — это неудачный первый сексуальный опыт, воспоминания о котором будут не давать мужчине расслабиться во время следующих актов любви.
«Зачастую мужчина не может достичь кульминации, если ему для получения удовлетворения недостаточно обычного полового акта, а сексуальная партнерша не разделяет его предпочтений и фетишей», — отмечает Прядухина.Разумеется, могут мешать достижению оргазма и серьезные физические недомогания и болезни, как-то: травмы и опухоли спинного и головного мозга, периферических нервных окончаний, «скачки» гормонов либо болезни мочеполовой и кровеносной систем организма. Невозможность достичь сексуальной разрядки может быть вызвана даже приемом тех или иных медицинских препаратов — антидепрессантов, барбитуратов, нейролептиков и т.д.
Ранее врач-сексолог Артур Салахов назвал причины отсутствия оргазма у женщин. К физиологическим причинам относятся снижение уровня гормонов тестостерона и эстрогена, хронические заболевания или прием лекарственных средств. Кроме того, к отсутствию оргазма могут привести депрессия, чувство вины, стресс, тревога и опыт сексуального или эмоционального насилия.
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Артем Путинцев