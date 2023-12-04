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Гинеколог стерилизовал женщину после родов без её ведома

04 декабря 2023, 09:10
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Великобритании гинеколог стерилизовал родившую женщину без её ведома.
В Северной Ирландии гинеколог сделал признание, что стерилизовал пациентку без медицинской необходимости.
BBC News пишет, что гинеколог Дэвид Сим проводил экстренное кесарево сечение в сентябре 2021 года. Когда ребёнок родился, он без разрешения роженицы и медпоказаний перевязал женщине маточные трубы. Данная манипуляция необратима. После неё забеременеть невозможно.

На заседание Трибунала практикующих врачей (MPTS) Сим признался, что в стерилизации не было необходимости. Он согласился с тем, что его действия нарушили репродуктивные права женщины.


С 2006 года пациентка беременела 11 раз. Женщина неоднократно обращалась к гинекологу за помощью. Они два раза обсуждали возможную стерилизацию, но в итоге пострадавшая не давала согласия.

В начале 2023 года Сим ушёл на пенсию и отказался от врачебной лицензии.

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Мужчин предупредили об опасности отказа от мастурбации для здоровья
Андролог Миссик: Отказ от мастурбации может вредить мужскому здоровью
04 декабря 2023, 08:18

Фото: istock / Ildar Abulkhanov

Андролог Алексис Миссик предупредила мужчин, что отказ от мастурбации может плохо повлиять на мужское репродуктивное здоровье. Об этом пишет Daily Star.

Миссик заявил, что несмотря на распространено мнение,  решение не получать сексуальную разрядку не влияет на концентрацию и не повышает сексуальное желание.

«Самоудовлетворение положительно влияет на уровень тестостерона. Мастурбируя, человек может отложить эякуляцию в последующем акте, как будто он тренирует выносливость», — рассказала эксперт.
Помимо этого, самоудовлетворение  может позитивно  влиять на ментальное здоровье. С помощью мастурбации можно уменьшить ряд психологических проблем. К примеру, переживания из-за своих сексуальных качеств, низкая самооценка может увеличивать вероятность эректильной дисфункции.

Ранее психолог-сексолог Юлия Варра назвала три проблемы, на которые пары чаще всего жалуются на приемах у специалистов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#человек
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Врач-пульмонолог Попов рассказал, как справиться с затяжным кашлем
03 декабря 2023, 18:04

Фото: iStock/Koldunov

В этом сезоне многие жалуются на то, что после перенесенного ОРВИ долгое время не получается избавиться от кашля.
«Российской газете» врач-пульмонолог НМИЦ фтизиопульмнологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Евгений Попов объяснил, как справиться с этой проблемой. 

Кашель является защитной функцией организма на попадание в дыхательные пути инородных агентов. Он делится на малопродуктивный (сухой) или с продукцией мокроты (влажный). Если до простуды человек был практически здоров, то сухой кашель будет продолжаться первые 2-3 дня болезни. После чего начнёт выделяться мокрота. Кашель станет влажным. Так дыхательные пути очищаются от слизи и патогенной флоры.

Для разных видов кашля применяют различные лекарств. Назначать их должен врач. К вспомогательным средствам относится обильное теплое питье, стимулирующее выработку мокроты. Необходимо увлажнять воздух в комнате. 

Также кашель может быть неочевидным симптомом сильного стресса. Об этом рассказала невролог Екатерина Демьяновская, пишет RT. При сильном потрясении организм сигнализирует о помощи из-за выработки гормонов стресса. У человека может повыситься пульс, подняться давление, возникнуть спазм гладкой мускулатуры.

Из-за нервов может появиться сильная боль в животе. Из-за повышенной выработки кортизола, адреналина и других стрессовых гормонов могут появиться зуд, высыпания, шелушение или акне.

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#здоровье
#новости
#зима
#врачи
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Вирусолог Ларичев допускает появление китайского вируса-мутанта в РФ
03 декабря 2023, 16:36

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Вирусолог Виктор Ларичев допускает вероятность распространения китайского вируса-мутанта в РФ, но врач призывает не бояться его.
Об этом вирусолог рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва». С его слов, отечественные специалисты пока не могут точно сказать, какое это заболевание: вирусное или бактериальное. При этом бояться его не стоит, потому что нет данных о высокой летальности.

«Переболеем — и все пройдет», —сказал Виктор Ларичев.
По словам заведующего отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского, паниковать не нужно.  Он объяснил, что китайские исследователи ничего нового пока не обнаружили: они диагностируют известные возбудители респираторных заболеваний.

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#вирус
#вирусолог
#китай
#здоровье
#новости
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Гастроэнтеролог Вялов рассказал о пище, вызывающей рак поджелудочной железы
Врач Вялов: жирная пища может вызвать рак поджелудочной железы
03 декабря 2023, 15:04

Фото: iStock/Doucefleur

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов рассказал в своём Telegram-канале об основных причинах возникновения серьёзных заболеваний поджелудочной железы. Его слова приводит издание «Российская газета».
Специалист посоветовал россиянам обращаться к врачу при первых же признаках проблем с поджелудочной, поскольку последствия таких заболеваний могут иметь летальный исход. 

Одним из опаснейших заболеваний, по словам Вялова, является панкреатит. В 85% случаев он возникает при чрезмерном употреблении алкоголя и плохой работе желчевыводящей системы. Вместе с тем причиной может быть и употребление в пищу жирную еду. 

При этом Вялов подчеркнул, что жиры являются основными компонентами для нормального функционирования организма. Однако потреблять жиры следует в умеренном количестве, что польза не переросла во вред. 

Гастроэнтеролог посоветовал два способа для того, чтобы избежать возникновения панкреатита. Можно изменить образ жизни и скорректировать питание вместе с употреблением выписанных врачом лекарств. А второй способ – это лечение в в стационаре при поддержке специалистов. 

Вялов добавил, что лишнее количество жира в организме может в конечном итоге привести к возникновению различных видов онкологических заболеваний, в том числе к раку поджелудочной железы. 

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#рак
#онкология
#врач
#медицина
#вред
#лечение
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Ученые выявили связь пластика и бытовой химии с эпидемией ожирения
02 декабря 2023, 18:45

Фото: istockphoto/Cunaplus_M.Faba

Ученые с помощью многочисленных экспериментом и исследований выяснили, что в окружающих людей предметах, пищевой упаковке, посуде и даже домашней пыли содержатся вещества, от которых человек толстеет.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 1975 года уровень ожирения в мире утроился. Например, в США в 2000 году от ожирения страдало 30,5% населения страны, а в 2018 — уже 42,4%. И дело не в калориях; специалисты выяснили, что их количество в пище за последние 20-30 лет даже снизилось, так как люди стали сознательно выбирать низкокалорийные продукты.

Есть мнение, что дело вовсе не в продуктах, а во вредных химических соединениях, которые содержатся в полуфабрикатах, консервах и ультраобработанной пище, а также в посуде и упаковке. Эти вещества выделили в особую группу — обесогены (буквально: «порождающие полноту»). Всего в группу обесогенов ученые включили более 50 соединений, в том числе никотин, антипирены, входящие в состав красок и защитных покрытий, большинство пестицидов и химических удобрений, а также некоторые лекарства.

Чтобы минимизировать влияние обесогенов, ученые рекомендуют выбирать натуральные продукты, например выращенные методами органического земледелия, использовать природные заменители бытовой химии — уксус, соду, лимонный сок, горчицу, меньше пользоваться пластиковой посудой.

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#ученые
#сша
#лекарства
#продукты
#сок
#воз
#специалисты
#люди
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В Китае объяснили вспышку респираторных заболеваний действием известных вирусов
02 декабря 2023, 14:19

Фото: istockphoto/Jacob Wackerhausen

Волна острых респираторных заболеваний (ОРЗ), охватившая Китай, связана с уже известными возбудителями. Никаких новых патогенов не выявлено.
Об этом заявил на пресс-конференции официальный представитель Государственного комитета по делам здравоохранения Ми Фэн. Он подчеркнул, что никаких новых инфекций, вызываемых ранее не известными вирусами и бактериями, в ходе исследований обнаружено не было. Ми Фэн также добавил, что по отношению к циркулирующим сейчас в Китае ОРЗ используются сложившиеся и апробированные методы лечения.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что вспышки микроплазменной пневмонии в Китае в зимнее время не являются чем-то исключительным. В данный момент это заболевание не рассматривается в качестве имеющего пандемический потенциал.

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#китай
#пневмония
#заболевания
#лечение
#вирус
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Роспотребнадзор опроверг лихорадку денге у прибывшего из Шри-Ланки пассажира
02 декабря 2023, 07:01

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Роспотребнадзоре по Москве опровергли информацию о прибывшем из Шри-Ланки в «Шереметьево» пассажире с признаками якобы лихорадки денге. У пациента выявили грипп, говорится на официальном сайте ведомства.
Уточняется, что больному провели полный осмотр и необходимые лабораторные исследования, после изучения которых медики диагностировали у пациента грипп.

Ранее пассажиров рейса Шри-Ланка – Москва, который 29 ноября прибыл в «Шереметьево», призвали не заниматься самолечением и, при появлении признаков острых респираторных заболеваний, немедленно обращаться в медицинское учреждение.

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#шереметьево
#вирус
#москва
#врачи
#грипп
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Врач Павлова рассказала, сколько мандаринов можно съедать в день
Эндокринолог Павлова: В день допустимо съедать до пяти мандаринов
02 декабря 2023, 05:29

Фото: iStock/Oksana Shyriaieva

Врач-эндокринолог Зухра Павлова предупредила россиян о том, что в преддверии Нового года не следует есть килограммы мандаринов. Об этом она написала в своём Телеграм-канале.
«Допустимо съедать до пяти небольших мандаринов в день», — говорится в публикации.

При этом дневную норму лучше всего разделить на несколько приёмов пищи, добавила Павлова.

Также доктор рассказала, что при умеренном потреблении полезными являются не только дольки мандаринов, но и их кожура, которую можно добавлять в воду или другие напитки. В мандаринах содержаться витамины А и С, укрепляющие иммунитет, зубы и кости, заключила эндокринолог.

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Эндокринолог Новосад: Диабет стал чаще развиваться у детей и подростков
Эндокринолог Новосад: Диабет может развиться в любом возрасте
02 декабря 2023, 01:12

Фото: iStock/Irina_Geo

Врач-эндокринолог Софья Новосад предупредила, что диабет, даже при учёте своей неинфекционной природы, распространяется с эпидемической скоростью. Об этом пишет «Лента.ру».
Специалист отметила, что заболевание может начать развиваться в любом возрасте, а в последнее время среди подростков и детей наблюдается его учащение. По словам Софьи, в зоне риска находятся люди старше 45 лет и те, кто регулярно употребляет в пищу много простых углеводов. 

Новосад рассказала, что на начальных стадиях диабет может протекать бессимптомно. Иногда первые признаки заболевания - такие, как сухость во рту, жажда и частое мочеиспускание - появляются уже после повышения в крови глюкозы.

Доктор посоветовала внимательно следить за появлением новых симптомов и обращать внимание  на факторы риска, среди которых малоподвижный образ жизни и лишний вес.

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