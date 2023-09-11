Гипертоников предупредили об опасности одновременного заражения ковидом и гриппом

Кожа даёт подсказки какие в организме есть проблемы, чтобы увидеть эти подсказки необходимо знать свой дерматологический тип, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Ежедневное очищение и увлажнение — важная составляющая здоровья кожи. Но дело в том, что разные типы кожи имеют специфические потребности, которые базовый уход не удовлетворяет. Вот почему иногда мы испытываем такие неприятные симптомы, как шелушение, воспаление, жирный блеск или стянутость», — рассказала врач-дерматовенеролог Видновской больницы Оксана Шиляева.