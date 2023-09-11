Гипертоников предупредили об опасности одновременного заражения ковидом и гриппом

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«Дело в том, что коронавирус поражает сосудистую систему, а если прибавляется и грипп, представьте себе, насколько все усугубляется», — пояснила врач в беседе со столичным изданием «Вечерняя Москва».По словам Елены Мескиной, крайне важно регулярно проходить детальное медицинское обследование, а также своевременно вакцинироваться — как от гриппа, так и от COVID-19.
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