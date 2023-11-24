Глава Красногорска Волков проверил ход строительства детской больницы

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Глава Красногорска Дмитрий Волков посетил строящуюся детскую областную больницы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Детская областная больница в Красногорске станет флагманом учреждений здравоохранения в Подмосковье.
«Провел мониторинг текущих работ и вместе с представителем застройщика «сверили часы» в части исполнения графика, который позволит завершить строительство уже в 2024 году. <…> Ведутся внутренние отделочные работы, устройство фасада, инженерных систем, лифтового оборудования, вентиляции, благоустройство территории», - отметил Дмитрий Волков.
Кроме этого, к больнице планируют построить дорогу, которая оптимизирует движение и облегчить маршрут до медучреждения.
Стоит отметить, что строительством занимаются порядка 1200 человек. На данный момент здание больницы готово на 75 процентов.
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«Провел мониторинг текущих работ и вместе с представителем застройщика «сверили часы» в части исполнения графика, который позволит завершить строительство уже в 2024 году. <…> Ведутся внутренние отделочные работы, устройство фасада, инженерных систем, лифтового оборудования, вентиляции, благоустройство территории», - отметил Дмитрий Волков.
Стоит отметить, что строительством занимаются порядка 1200 человек. На данный момент здание больницы готово на 75 процентов.
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Мира Полтева