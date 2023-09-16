Глава Роспотребнадзора не видит оснований для введения масочного режима в России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на данный момент нет оснований для введения масочного режима в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что в России, как и в других странах мира, включая США, наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекции. Он отметил, что статистически реальную заболеваемость увидеть довольно сложно, поскольку интенсивность проведения ПЦР-тестов уменьшилось, а заболевание у многих протекает как ОРВИ, из-за чего люди могут и не знать, что заразились коронавирусом.
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