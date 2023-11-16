Главный нарколог Подмосковья Холдин раccказал, поможет ли вейп бросить курить

Осень – это период перестройки для всего организма. Многие в это время года жалуются на проблемы со сном. Одни не могут уснуть, другие – проснуться. Сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов рассказал «Радио 1», как наладить режим сна.