Главный нарколог Подмосковья Холдин раccказал, поможет ли вейп бросить курить

Фото: Istockphoto / AndreyPopov
Вейпы не только не помогают бросить курить обычные сигареты, как думают многие, но и часто заставляют человека употреблять никотин в ещё больших количествах. Об этом заявил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
«Курильщик пытается бросить курить с помощью электронных сигарет, а в итоге начинает курить и те, и другие, получая ударную дозу никотина. Если вы не в силах справиться с зависимостью самостоятельно, не прибегайте к электронным гаджетам. Обратитесь в филиалы Московского областного клинического наркологического диспансера, и вам обязательно помогут», – посоветовал Холдин, слова которого приводит пресс-служба Минздрава региона.Нарколог напомнил, что вейпы так же вредны для организма, как и обычные сигареты. В них содержится никотин, который и вызывает зависимость. Кроме этого, в жидкостях для вейпов – огромное количество химических веществ, которые оказывают негативное воздействие на весь организм.
«Сегодня ни один специалист не скажет, что будет с курильщиком вейпов через пять, 10 или 15 лет. Если про обычные сигареты и табак мы уже практически всё знаем, так как этот вопрос исследован десятилетиями, то здесь вопросов больше, чем ответов. И как скажется курение этих устройств в каждом конкретном случае, не знает никто», – отметил медик.Он добавил, что самая уязвимая часть населения в плане рекламы электронных устройств для курения – это молодёжь.
Как напомнили в министерстве, 16 ноября во всем мире отмечают День борьбы с курением.
Читайте также:
В Москве врачи спасли проглотившую 36 магнитных шариков девочку
В Люберцах мужчине удалили опухоль размером с теннисный мяч
В Балашихе врачи прооперировали мужчину в критическом состоянии
Лора Луганская