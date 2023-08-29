Главный нарколог Подмосковья Холдин рассказал, как уберечь ребенка от наркотиков и табака

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«Основные признаки того, что ваш ребёнок употребляет наркотические вещества – любое явное изменение в его поведении. Должны насторожить и посторонние «химические» запахи от одежды, чрезмерная раздражительность, апатия или, наоборот, активность. А также расширенные зрачки, бледность или покраснение кожных покровов», – рассказал Виталий Холдин.
Кроме того, очень важно иметь доверительные отношения с ребёнком.
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