Главный неонатолог Москвы рассказал о важности подготовки к беременности

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«Это характеризует настрой семьи на здорового ребенка и на свое собственное здоровье прежде всего <...> Это наша социальная ответственность, которую надо не просто рекомендовать, а пропагандировать и делать обязательно», — отметил Горев.Кроме того, врач отметил, что осознанное родительство и материнство также формируют и родительскую ответственность за судьбу будущего ребёнка.
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