Главный терапевт РФ Драпкина рассказала, что такое хроническая болезнь почек

Фото: iStock/Rabizo
Главный врач-терапевт РФ Оксана Драпкина рассказала россиянам, что такое хроническая болезнь почек (ХБП), а также как можно снизить риск её развития. Соответствующая публикация доступна в её Телеграм-канале.
Терапевт отметила, что в 2017 году ХБП заняла двенадцатое место среди ведущих причин смерти в мире. При этом стоимость лечения такого недуга превышает стоимость лечения рака молочной железы, лёгких, кожи и толстой кишки вместе взятых.
Драпкина пояснила, что хроническая болезнь почек - заболевание, при котором снижается органов, регулирующих многие важные функции в человеческом организме. К симптомам ХБП относятся постоянная усталость, проблемы с мышлением, тошнота, мышечные боли, зуд кожи, отёчность, повышение артериального давления, пенистая моча и другие.
Самая распространённая причина развития хронической болезни почек - сахарный диабет, с ним связаны четыре из десяти случаев этого недуга. Вторая причина - артериальная гипертензия, добавила врач.
Для того чтобы снизить риск развития ХБП, Драпкина порекомендовала придерживаться ЗОЖ, выпивать 1,5-2 литров чистой воды ежедневно, отказаться от алкоголя и табака, а также контролировать уровень артериального давления.
Читайте также:
Гастроэнтеролог Неронов рассказал об опасности чрезмерного употребления овощей
Врач Шаповаленко назвала главные ошибки при лечении простуды
Россиянам рассказали, что такое РПП и как с ним бороться
Драпкина пояснила, что хроническая болезнь почек - заболевание, при котором снижается органов, регулирующих многие важные функции в человеческом организме. К симптомам ХБП относятся постоянная усталость, проблемы с мышлением, тошнота, мышечные боли, зуд кожи, отёчность, повышение артериального давления, пенистая моча и другие.
Для того чтобы снизить риск развития ХБП, Драпкина порекомендовала придерживаться ЗОЖ, выпивать 1,5-2 литров чистой воды ежедневно, отказаться от алкоголя и табака, а также контролировать уровень артериального давления.
Читайте также:
Гастроэнтеролог Неронов рассказал об опасности чрезмерного употребления овощей
Врач Шаповаленко назвала главные ошибки при лечении простуды
Россиянам рассказали, что такое РПП и как с ним бороться
Диана Аванесян