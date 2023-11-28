Главный врач каширской больницы участвовал в медицинской конференции в Сколково

Фото: администрация городского округа Кашира
В Сколково состоялась III ежегодная конференция Фонда международного медицинского кластера.
Она была посвящена важнейшему направлению в современной медицине – человекоцентричному здравоохранению. Главный врач Каширской больницы Юрий Володин стал участником конференции.
Человекоцентричная медицина – это подход, при котором не только болезнь, но и сам человек в целом, с его психологическими и социальными потребностями, находится в центре внимания. Это направление подразумевает индивидуальный подход к пациентам.
На конференции рассмотрели 12 сессий, которые охватили широкий спектр актуальных тем, в их числе вопросы эффективного управления в госсистеме здравоохранения, а также роль человекоцентричности в данном процессе, разработка национальных стандартов для медорганизаций и проблематика выгорания врачей.
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Человекоцентричная медицина – это подход, при котором не только болезнь, но и сам человек в целом, с его психологическими и социальными потребностями, находится в центре внимания. Это направление подразумевает индивидуальный подход к пациентам.
«Человекоцентричность в медицине-необходимость. Каждый пациент уникален. Важно учитывать это в нашей работе. Участие в конференции позволяет нам получить ценные знания и практические методики. Мы их планируем внедрять в нашей больнице», –сообщил Юрий Володин.Мероприятие явилось платформой для обмена опытом и знаниями между ведущими экспертами в области медицины.
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Мария Фирсова