Главный детский кардиолог Подмосковья Дроздова высказалась о прививках при проблемах с сердцем.

Фото: Минздрав МО
Врач провела приём детей в Солнечногорске
Главный детский кардиолог Минздрава Московской области, руководитель детского кардиологического отделения НИКИ детства Альфия Дроздова провела приём в детской поликлинике Солнечногорской больницы. Он прошёл в рамках проекта «Доступная кардиология», сообщили в пресс-службе ведомства.
По его словам, врачам задавали много вопросов о вакцинации детей.
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«Мы с коллегами провели осмотр 11 маленьких пациентов со сложными кардиологическими случаями. Обсудили с врачами актуальную терапию, наметили тактику лечения. Подняли вопрос о плановой госпитализации в детское кардиологическое отделение НИКИ детства», – рассказала Дроздова по итогам встречи.
«Часто родители необоснованно не делают прививки детям с кардиологическими проблемами, однако противопоказаний к вакцинации нет, кроме раннего послеоперационного периода», – сказала главный детский кардиолог Московской области.Проект «Доступная кардиология» стартовал 30 июля 2019 года в Серпухове. Выезды главного внештатного детского кардиолога подмосковного Минздрава уже прошли в городских округах Шаховская, Шатура, Зарайск, Домодедово, Павловский Посад, Руза, Лотошино, Можайск, Коломна, Видное и Волоколамск.
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Лора Луганская