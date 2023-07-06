Главный подмосковный педиатр Одинаева раскрыла опасность полученных в детстве солнечных ожогов

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Полученные в детстве солнечные ожоги могут вызвать развитие злокачественных новообразований во взрослом возрасте. Об этом предупредила главный внештатный педиатр Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева.
«Неконтролируемое пребывание детей на солнце часто приводит к солнечному ожогу, который представляет собой острое воспаление кожи. Один и более таких ожогов в детстве могут привести к развитию злокачественных новообразований кожи во взрослом возрасте. Кроме того, чрезмерное пребывание на солнце приводит к снижению иммунитета и может вызвать обострение или даже появление кожных заболеваний, негативно повлиять на хрусталик и сетчатку глаз», – рассказала Одинаева.По её словам, необходимо выбирать подходящее время для прогулок с ребёнком. Самый безопасный период – до 11 и после 16 часов. В это время активность солнца не так высока. А вот промежуток с 11 и до 16 часов – самый опасный для детского организма. В это время лучше находиться дома.
«В зной лучше выбрать светлую свободную одежду из натуральных тканей, не забывать про панамы и кепки. Важно давать ребёнку достаточно воды. Даже если ребенок заигрался не просит пить, обязательно предложите ему воду. Она не должна быть холодной. Также не стоит пить сладкие напитки», – отметила специалист.Одинаева также попросила не заставлять ребёнка есть в жару – достаточно воды и хорошо вымытых фруктов. Для защиты детской кожи нужно применять солнцезащитные средства с высоким фактором защиты не менее 30, добавила педиатр.
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