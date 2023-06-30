Главный внештатный травматолог рассказал о главных травмах детей летом

С началом летних каникул дети проводят много времени на улице: катаются на велосипедах и самокатах, играют, бегают, прыгают и многое другое. Подмосковные врачи отмечают увеличившееся количество обращений с детскими травмами. О профилактике детских травм рассказал главный врач МОДКТОБ, главный внештатный детский травматолог-ортопед министерства здравоохранения Московской области Александр Григорьев.

«Зачастую дети получают травмы на качелях, самокатах, велосипедах, турниках, детских и спортивных площадках. К сожалению, даже обычный прыжок с турника может обернуться тяжелой травмой и многочасовым хирургическим вмешательством. Главный совет для родителей — следите за детьми, страхуйте их, особенно когда они «штурмуют» тренажеры на уличных спортивных площадках, горки, детские площадки и вообще находятся на высоте. Врач при сборе анамнеза задает всегда один и тот же вопрос: «Вы видели момент травмы?». И зачастую доктор слышит ответ: «Нет», — сказал Александр Григорьев.





«После травмы советую не кормить ребёнка, не успокаивать его конфеткой или чем-то подобным. Нередко травмированному необходимо зашить рану, естественно под наркозом, но чтобы сделать наркоз необходима «голодная пауза» в течение пяти часов», — рассказал главный внештатный детский травматолог.