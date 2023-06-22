Главврач «Коммунарки» Проценко прокомментировал происхождение COVID-19

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Главврач московской «Коммунарки» Денис Проценко заявил о периодичности мировых пандемий, пишет РБК
Главный врач московской «Коммунарки» Денис Проценко считает, что COVID-19 не является искусственным вирусом. Он отметил, что пандемии в мире случаются раз в пятьдесят лет. Об этом пишет РБК.
Проценко отметил, что у пациентов с коронавирусом сейчас нет такого тяжелого течения, какое наблюдалось в пандемию. В настоящее время наибольший большой интерес для врачей представляет постковид, так как последствия COVID-19 часто влияют на здоровье переболевших.
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«Это же не первая пандемия была. Они случаются раз в 50 лет, например, «испанка» на слуху. Когда обсуждают вирус естественный он или созданный, мне все-таки хочется, опираясь на то, что у нас было, верить, что это естественный процесс. Человечество с пандемиями живет, и такие страшные пандемии случаются в среднем раз в 50 лет. Нашему поколению не повезло», — цитирует издание слова собеседника.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, сколько денег потеряла страна из-за коронавируса. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Диана Аванесян