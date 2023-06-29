Главврач назвал процесс восстановления Костомарова чудом

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«Восстановление Костомарова можно назвать настоящим медицинским чудом! С такими осложнениями шансы на благополучный исход были крайне малы. Конечно, врачи сделали невозможное и вытащили Романа. Но и сам Костомаров большой молодец — смог выстоять и не упасть духом», - прокомментировал ситуацию Авербах.
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