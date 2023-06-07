Голикова раскритиковала Минздрав РФ из-за отсутствия программы по борьбе с ожирением

РИА Новости/Дмитрий Астахов
Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова подвергла критике Министерство здравоохранения, не сумевшее вовремя разработать дорожную карту по борьбе с детским и подростковым ожирением
ТАСС пишет, что в ходе заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Татьяна Голикова раскритиковала замминистра здравоохранения Олега Салагая.
«Я напоминаю вам, что ещё 21 сентября 2021 года совет вам давал поручение разработать дорожную карту по борьбе с ожирением у детей и подростков, вы её не разработали», — заявила Татьяна Голикова на заседании.
Известно, что среднегодовой темп прироста распространения детского ожирения равняется почти 9% в год, у подростков - 7,6%.По итогам 2020 года ожирение было выявлено в 1318 случаях на 100 тысяч населения, у подростков - в 2,3 раза выше — 3075 случаев.
Ранее было озвучено самое неожиданное и опасное последствие употребления фастфуда. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова заявила, что помимо таких тяжёлых заболеваний, как неалкогольная жировая болезнь печени, сахарный диабет, гастрит, ожирение, онкологические заболевания ЖКТ, регулярное употребление фастфуда может вызвать настоящую зависимость.
«Я напоминаю вам, что ещё 21 сентября 2021 года совет вам давал поручение разработать дорожную карту по борьбе с ожирением у детей и подростков, вы её не разработали», — заявила Татьяна Голикова на заседании.
Ранее было озвучено самое неожиданное и опасное последствие употребления фастфуда. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова заявила, что помимо таких тяжёлых заболеваний, как неалкогольная жировая болезнь печени, сахарный диабет, гастрит, ожирение, онкологические заболевания ЖКТ, регулярное употребление фастфуда может вызвать настоящую зависимость.
Мария Фирсова