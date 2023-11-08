Гонконгский грипп «захватил» РФ: в каких регионах есть заражения, как защититься

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В нескольких регионах России зафиксированы случаи заболевания гонконгским гриппом. В 1968 году в мире уже была пандемия, которая унесла жизни миллионов человек. Редакция «Радио 1» расскажет, чем опасен вирус, где выявлены случаи заболевания, и как защититься от эпидемии.
Когда появился гонконгский грипп
Первая вспышка заболевания была зафиксирована в 1968 году в Гонконге. Грипп был обозначен как H3N2. Вирус стал быстро распространяться и уже через месяц болезнь добралась до Сингапура, Малайзии, Тайваня, Южного Вьетнама и Филиппин. Затем пандемия распространилась в США, Европе, Японии, Африке и Иране. Считается, что в США вирус был привезен солдатами, которые вернулись в страну после Вьетнамской войны. В СССР инфекция распространена не была благодаря железному занавесу.
Гонконгский грипп считается острым респираторным заболеванием, которое вызвано серотипом H3N2 вируса гриппа А.
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Как передается гонконгский грипп
Вирус передается воздушно-капельным путем. Опасность гриппа в том, что он может передаваться от инфицированного человека к здоровому через капли, которые высвобождаются в процессе чихания или кашля. Заразиться можно также при контакте с поверхностью, на которой находятся бактерии.
Где в России выявлен вирус
Первый случай заражения гонконгским гриппом зафиксирован в Сахалинской области. В начале ноября заболевание было выявлено в Тюменской области у трех человек, из которых двое детей. Еще три случая заболевания выявлены на территории Пермского края. О неподтвержденных случаях заболевания сообщили на Камчатке и в Амурской области.
Симптомы гонконгского гриппа
При заболевании люди жалуются на першение в горле, сухой кашель, головную боль, заложенность носа, слабость. Симптомы схожи с обычным гриппом или простудой, однако запущенное заболевание может привести к серьезным последствиям.
Эксперты отмечают, что гонконгский грипп особенно опасен для детей первых двух лет жизни и пожилых людей. Кроме того, в группу риска входят пациенты с хроническими заболеваниями и беременные женщины.
Как протекает болезнь
Заболевание сопровождается высокой температурой, которая может держаться больше недели. Через 2-3 дня после заражения, глаза заметно краснеют, появляется боль в суставах и мышцах. Инфицированный может жаловаться на слабость и нарушение пищеварения. Длительность болезни не превышает двух недель.
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Наиболее опасными симптомами считаются судороги и потеря сознания, также опасность представляют возникновение рвоты, кровотечений или мелкоточечной сыпи. В этом случае нужно срочно обратиться к врачу.
Как не заразиться и чем лечить гонконгский грипп
Самым надежным способом защиты от вируса является вакцинация. Кроме того, важно соблюдать правила гигиены. Руки нужно мыть с мылом в теплой воде не менее 20 секунд. Медики советуют пользоваться антисептиками и не прикасаться к лицу в течение дня.
Также необходимо проводить дезинфекцию поверхностей, к которым человек часто прикасается. Это могут быть предметы на рабочем месте, дверные ручки, клавиатура и т.д.
Если признаки заболевания уже ощущаются, то в первую очередь стоит принять противовирусные препараты. Жаропонижающие средства, местные антисептики, муколитики, и сосудосуживающие капли в нос помогут облегчить симптомы и побороть вирус. Если состояние не улучшается в течение трех дней после приема препаратов, следует немедленно обратиться к врачу.
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Анастасия Крестьянова