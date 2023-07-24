Городки здоровья в Дубне в День города посетили более 3 тыс человек

Фото: администрация г. о. Дубна
Более 3 тыс человек посетили Городки здоровья, которые работали в сквере Ветеранов и Парке семейного отдыха в Дубне в минувшую субботу. Такие мероприятия в День города уже стали традиционными, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Специалисты Дубненской горбольницы, медсанчасти-9, стоматологической поликлиники, частных клиник «ДНК» и «Медэксперт» проводили диагностику, осмотры и консультирование жителей.
В мобильных медицинских комплексах ФМБЦ России им. А.И. Бурназяна маммографию прошли 19 женщин, флюорографию – 47 человек. У одного обратившегося выявили пневмонию, его экстренно госпитализировали. Операция понадобилась пенсионеру, которого доставили на реанимобиле в сосудистый центр МСЧ-9 на операцию с сердечной недостаточностью.
Самые активные пациенты приняли участие в розыгрыше сертификатов на медпроцедуры и беспроигрышной лотерее. Они также получили приглашение на вечернюю прогулку по Волге на теплоходе.
Кроме того, Дубна присоединилась ко Всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни». Жители и гости города прошли по прогулочной дорожке вокруг озера в парке.
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В мобильных медицинских комплексах ФМБЦ России им. А.И. Бурназяна маммографию прошли 19 женщин, флюорографию – 47 человек. У одного обратившегося выявили пневмонию, его экстренно госпитализировали. Операция понадобилась пенсионеру, которого доставили на реанимобиле в сосудистый центр МСЧ-9 на операцию с сердечной недостаточностью.
Кроме того, Дубна присоединилась ко Всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни». Жители и гости города прошли по прогулочной дорожке вокруг озера в парке.
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Лора Луганская