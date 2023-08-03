Готовность новой поликлиники на 700 приемов в смену в Серпухове составляет 65%

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Специалисты уже завершили штукатурные работы первого и второго этажа поликлиники, установили окна и приступили ко внутренней отделке помещений.
«Готовность объекта составляет 65%, полностью произведены работы по монолиту. На данный момент производится монтаж металлоконструкций, утепление фасада, монтаж металлокассет фасада», — рассказывает представитель подрядчика Михаил Мурмаль.
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