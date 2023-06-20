Химик Васильев рассказал, какие опасные микроорганизмы живут в бассейне на даче

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В бассейнах на дачах может размножаться кишечная палочка
«Газете.Ru» кандидат химических наук Андрей Васильев рассказал, что в дачном бассейне есть вероятность встретить легионеллез. Данная инфекция передаётся при попадании грязной воды в дыхательные пути, а это в свою очередь приводит к пневмонии.
В бассейне можно заразиться грибковыми болезнями, поэтому не рекомендуется ходить босиком рядом с бассейном или надевать чужую обувь.
В бассейнах можно встретить возбудителей пиодермии – гнойничкового кожного заболевания. Ему подвержены люди, у которых есть трещины и ссадины на теле.
После купания можно заразиться желудочно-кишечными инфекциями-криптоспоридиями и кишечными палочками. Поэтому нельзя глотать воду из бассейна.
В том числе нельзя допускать попадания воды из бассейна из-за риска лептоспироза, «водной лихорадки». Переносчиками заболевания считаются животные, чаще всего грызуны. При чём заразить воду может и собака. Поэтому не стоит купать в бассейне домашних животных.
Ранее вирусолог Викулов рассказал, как обезопасить себя от заражения холерой. Вирусолог Георгий Викулов в интервью радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что мытье овощей, фруктов и осторожность во время купания в пресноводных водоемах уменьшает риск заразиться холерой.
В бассейне можно заразиться грибковыми болезнями, поэтому не рекомендуется ходить босиком рядом с бассейном или надевать чужую обувь.
После купания можно заразиться желудочно-кишечными инфекциями-криптоспоридиями и кишечными палочками. Поэтому нельзя глотать воду из бассейна.
В том числе нельзя допускать попадания воды из бассейна из-за риска лептоспироза, «водной лихорадки». Переносчиками заболевания считаются животные, чаще всего грызуны. При чём заразить воду может и собака. Поэтому не стоит купать в бассейне домашних животных.
Ранее вирусолог Викулов рассказал, как обезопасить себя от заражения холерой. Вирусолог Георгий Викулов в интервью радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что мытье овощей, фруктов и осторожность во время купания в пресноводных водоемах уменьшает риск заразиться холерой.
Мария Фирсова