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Химкинская компания будет выпускать препарат для лечения тревожных расстройств

12 июля 2023, 14:12

Фото: администрация г. о. Химки

Работающее в Химках Фармацевтическое предприятие «Авинейро» группы компаний «ХимРар» будет выпускать препарат «Авиандр» для лечения тревожных расстройств. Оно получило регистрационное удостоверение Минздрава России на выпуск лекарства.
Продукт разработали при поддержке Минпромторга России в рамках стратегического проекта «Нейронет» НТИ, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Лекарство воздействует на серотониновые, адренергические и дофаминовые рецепторы, подавляя тревожные и депрессивные расстройства. Оно успешно прошло клинические исследования и продемонстрировало высокую эффективность. Его рекомендуют для лечения генерализованного тревожного расстройства и тревоги, возникающей, в том числе, как следствие COVID-19.

«Один из приоритетов Минпромторга – достижение технологического суверенитета в фармацевтической отрасли. Разработка препарата «Авиандр» – пример применения такого подхода. Инновационная молекула была создана учеными с применением механизмов господдержки», – рассказала заминистра промышленности и торговли России Екатерина Приезжева.
Компания «Авинейро» специализируется на разработке инновационных лекарственных средств для лечения заболеваний центральной нервной системы. На производстве заняты учёные с большим опытом работы.

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#Химки
#лекарство
#медицина
#преперат
#Московская область
#Подмосковье
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Диетолог Арзамасцев: «Для борьбы с отёками нужны компоненты, улучшающие вывод жидкости»
12 июля 2023, 13:56

Фото: istockphoto.com/Ivan-balvan

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев заявил, что для того, чтобы устранить утренние отёки необходимы продукты, которые помогут вывести лишнюю жидкость из организма.
К таким продуктам врач отнёс чай.

«Для борьбы с отеками нужны компоненты, позволяющие улучшить вывод жидкости. Это вода и любые чаи, которые стимулируют её отток. Например, чай с брусникой. Достаточное количество воды будет улучшать текучесть жидкости в организме и стимулировать борьбу с отечностью», — сказал в беседе с «Москвой 24» Арзамасцев.

Кроме того, подойдут и такие продукты, как зелень, огурцы, сухофрукты и орехи.

А врач Михаил Коновалов, в свою очередь, рассказал о том, как правильно хранить продукты в холодильнике для того, чтобы они не портились. Как передаёт utro.ru, овощи и фрукты стоит хранить в нижних частях холодильника, верхних – упакованные продукты, посередине – куриные яйца, а дверцы холодильника предназначены для различных соусов.

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#здоровье
#питание
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#продукты
#рекомендации
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В Подмосковье с начала года получили онлайн 70 тыс медицинских справок
12 июля 2023, 12:14

Фото: Минздрав МО

Жители Московской области с начала года оформили онлайн более 70 тыс медицинских справок. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
По данным ведомства, в рамках проекта «Онлайн-поликлиника» можно получить онлайн пять видов правок. Их оформляют через региональный портал госуслуг. Это справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справка 086/у, необходимая абитуриентам, справка для получения путёвки на санаторно-курортное лечение 070/у, а также справка для детского лагеря 079/у.
 
Получить справки онлайн можно на региональном портале госуслуг.  Для этого необходимо перейти в электронную регистратуру, в раздел «Справки», заполнить и отправить заявку. Медсправка появляется в личном кабинете пациента на региональном портале «Госуслуги». Сертификат о профилактических прививках формируется автоматически и доступен к скачиванию сразу после заказа.

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#Минздрав МО
#медицинские справки
#здравоохранение
#цифровизация
#Московская область
#Подмосковье
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Подмосковные священники передали детской больнице Луганска уникальное медоборудование
12 июля 2023, 10:13

Фото: Istockphoto / ipopba

Священники из Подмосковья доставили в реанимацию Луганской республиканской детской клинической больницы уникальное медицинское оборудование. Об этом сообщила журналистам главврач больницы Людмила Белецкая.
Медтехнику передали представители оперативного штаба Балашихинской епархии по гуманитарной помощи Донбассу во главе с епископом Балашихинским и Орехово-Зуевским Николаем Погребняком при поддержке Второго Армейского корпуса Южной группировки войск
«Мультифильтрат – это оборудование, которое может помочь при острой почечной недостаточности. Спасибо за возможность работы на этом оборудовании. Теперь наши дети будут иметь сразу же, по мере возникновения необходимости, эту помощь. А это жизнь и здоровье», – сказала Белецкая.
Второй доставленный аппарат – система анализов газов крови. Она позволит сразу определять состояние газов в крови, электролиты и корректировать интенсивное лечение детей.
 
Пожертвования на это оборудования собрали прихожане и духовенство Восточного Подмосковья. 

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#Московская область
#Подмосковье
#медицинское оборудование
#священник
#СВО
#спецоперация
#Донбасс
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Терапевт Корягина рассказала об опасности употребления воды из пластиковой бутылки в жару
12 июля 2023, 00:13

Фото: iStock/coffeekai

Питьевая вода из пластиковой бутылки в жаркую погоду может стать опасной для здоровья. Об этом рассказала в соцсетях главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина.
«Часто мы оставляем бутылку с водой в машине, а машину на парковке под солнцем, в салоне автомобиля при этом температура может подниматься до 50 градусов. При нагревании до 40−50 градусов пластиковая бутылка начинает выделять бисфенол А. Полезная вода превращается в токсичный коктейль», — отметила доктор медицинских наук, слова которой приводит «Медикфорум».

По словам Корягиной, попавший в организм бисфенол А, накапливаясь, провоцирует развитие болезней сердца и сосудов, аутоиммунных заболеваний, ожирения, опухолей и гормонального дисбаланса.

Чтобы этого избежать, врач советует в жаркую погоду покупать воду в стеклянной таре.

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#советы врача
#вода
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#пластиковые бутылки
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Воробьёв и Щёголев познакомились с работой Дубненского роддома после масштабного капремонта
11 июля 2023, 19:08

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и полпред президента в ЦФО Игорь Щёголев посетили после капремонта Дубненский роддом. Они пообщались с сотрудниками и пациентами. Медучреждение вновь открылось после масштабных работ в начале года.
«Хотели поблагодарить вас за работу. Самое главное, что здесь нравится пациентам. Зданию 45 лет, и последние 20 лет здесь не было капремонта. Замене подлежало буквально всё – двери, полы, окна, электрика и коммуникации. Мы утеплили фасад, оснастили роддом самым современным оборудованием. Это и новые кровати-трансформеры, и аппараты искусственной вентиляции легких, и наркозные аппараты, и мониторы, чтобы отслеживать состояние плода», – сказал Воробьёв.
Капремонт в здании начался в сентябре 2020 года в рамках региональной госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья». В роддоме также появилось новое оборудование: аппараты ИВЛ для новорождённых, реанимационные столы для младенцев и операционные столы, светильники, дефибрилляторы. Закуплена медицинская мебель, оборудована новая выписная комната.
«Радует, что родильные дома, которые строятся или реконструируются, – это очень современные медучреждения. Конечно, самое главное – кадры, которые будут в них работать. Мы знаем, что Московская область уделяет этому большое внимание. Но дефицит квалифицированных медицинских специалистов у нас остаётся. Поэтому наряду с техникой, зданиями, очень важно готовить врачей, чтобы у будущих мам была уверенность, что они попадают в хорошие руки, и их дети родятся в лучших условиях», – отметил Щёголев. 
 
Дубненский роддом носит звание Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребёнку». Более 15 лет назад там была реализована практика партнёрских родов.
«Наш роддом пользуется большой популярностью уже много лет, особенно на севере Подмосковья. Сейчас всё обновилось – интерьер, оборудование. Но основу составляют наши доктора, акушерки, медсёстры. Все они высококвалифицированные и, самое главное, любящие свое дело люди», – рассказала заместитель главврача по родовспоможению Светлана Яхина
Воробьёв и Щёголев поздравили с рождением третьего ребёнка семью Горбачёвых. Мальчика, как и старших детей, мама Елена рожала в Дубненском роддоме. 
«Здесь стало гораздо комфортнее, удобнее. Но в первую очередь роддом – это врачи. Хотелось бы выразить им огромную благодарность за заботу, за тёплое отношение. Здесь я наблюдалась в женской консультации у своего доктора и пришла к ней же рожать. То есть и беременность, и роды ведёт один врач, это очень удобно. Мы можем сами выбрать специалиста и с ним пройти весь путь от постановки на учёт до появления малыша», – поделилась женщина. 
Медучреждение рассчитано на 54 места. Помимо роженицы, в боксе может находиться член семьи – для этого есть дополнительное кресло-кровать.
С момента открытия после капремонта в роддоме на свет появились уже 456 малышей, в том числе шесть двоен. 
 
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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#Дубна
#роддом
#капремонт
#здравоохранение
#Игорь Щёголев
#ЦФО
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Диетолог Королева: Главная пищевая «опасность» для сердца — это сахар
11 июля 2023, 19:06

Фото: istockphoto.com/Foremniakowski

Врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что на работу сердечно-сосудистой системы влияет множество факторов, в том числе и питание. Главной опасностью для сердца является употребление сахара, содержащего фруктозу, которая при попадании в печень превращается в холестерин.
«Первое, что надо исключить из рациона —избыток сахара. Лучше отдавать предпочтение натуральным сахарам для того, чтобы минимизировать нагрузку на углеводный обмен. Через уменьшение гликации будет снижаться нагрузка на сосудистую систему. К тому же сахар приводит к повышению веса», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.

Кроме того, пагубное влияние на сердце оказывают трансжиры, алкоголь, соль. А вот к полезным продуктам для здоровья сосудов и сердца врач отнесла зерновые культуры, полезные жиры животного и растительного происхождения, а также растительные волокна.

Королева рекомендовала уделять время и физической активности для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы.

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#питание
#сердце
#здоровье
#продукты
#диетолог
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Врач Крупская дала рекомендации по борьбе с пагубным влиянием ультрафиолета
11 июля 2023, 18:26

Фото: istockphoto.com/verona_S

Преподаватель медицинского факультета университета «Синергия», врач Майя Крупская заявила, что обезопасить себя от пагубного влияния от ультрафиолета можно с помощью защитных одежды, головного убора и очков, а также специальных средств.
«Фотозащитное средство необходимо наносить за 30 минут до выхода на улицу. Надо тщательно разнести его по коже, покрывая все открытые участки. Повторное нанесение рекомендовано каждые два часа, после купания и потения. Средство должно визуально покрывать кожу равномерным и достаточно плотным слоем», — пояснила в беседе с RuNews24.ru Крупская.

Также специалист рекомендовала не находится на солнце в активные часы солнечного излучения.

Что касается детей, то до 6 месяцев солнцезащитные средства могут быть опасными для ребёнка. При этом допускается использование фотозащитных спреев. При их применении, по словам Крупской, необходимо прикрывать младенцу нос, рот и глаза.

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#загар
#солнце
#кожа
#здоровье
#безопасность
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Стилист Субота рекомендовал использовать минералку для восстановления волос после отпуска
11 июля 2023, 17:56

Фото: istockphoto.com/Marina Demeshko

Стилист Иван Субота заявил, что после отпуска на море восстанавливать волосы лучше с помощью салонных профессиональных процедур по очищению кожи головы от соли, а также ополаскивать волосы минеральной водой.
«Пересмотрите свой домашний уход. Используйте шампуни глубокой очистки, чтобы очистить кожу головы от остатков морской соли. Ополаскивайте волосы минеральной водой комнатной температуры», — добавил в беседе с Газета.ру Субота.

Для дополнительного увлажнения, по словам эксперта, можно добавить в шампунь масло авокадо или макадамии.

А тренер-колорист международного уровня Татьяна Лисина рассказала, что пряди подвергаются опасности в пляжный сезон из-за солнца и хлорированной воды в бассейне. Для того, чтобы сберечь локоны, нужно надевать резиновую шапочку или качественно промывать волосы после водных процедур, ополаскивать мыльным раствором, пользоваться масками и увлажняющим молочком.

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#волосы
#здоровье
#красота
#уход
#стилист
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Нутрициолог Гусакова: Авокадо и брокколи способствуют красивому загару
11 июля 2023, 17:45

Фото: istockphoto.com/Olesia Shadrina

Нутрициолог Вероника Гусакова заявила, что на процесс формирования красивого загара и выработку меланина влияют определённые продукты, среди которых авокадо, брокколи, а также морковь.
«Авокадо необходим для увлажнения кожи. Влага удерживается внутри клетки, кожа не сохнет и не шелушится. Витамины А и Е помогают замедлить процессы старения. Морковь и тыква богаты витамином А, необходимый организму для обновления клеток. Лучше всего витамин А усваивается с жирами, поэтому в морковный сок часто добавляют сливки, но подойдет любой источник жиров, в том числе орехи», – пояснила в беседе с Газета.ру Гусакова.

А богатая витаминами группы А, В, С и Е и природными антиоксидантами брокколи, по словам эксперта, способствует уменьшению покраснения кожи после загара.

До  этого доктор медицинских наук, врач-дерматолог Юлия Галлямова рекомендовала людям после 45-50 лет отказаться от загара.

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#загар
#питание
#продукты
#загар
#кожа
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