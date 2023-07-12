Химкинская компания будет выпускать препарат для лечения тревожных расстройств

Фото: администрация г. о. Химки
Работающее в Химках Фармацевтическое предприятие «Авинейро» группы компаний «ХимРар» будет выпускать препарат «Авиандр» для лечения тревожных расстройств. Оно получило регистрационное удостоверение Минздрава России на выпуск лекарства.
Продукт разработали при поддержке Минпромторга России в рамках стратегического проекта «Нейронет» НТИ, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Лекарство воздействует на серотониновые, адренергические и дофаминовые рецепторы, подавляя тревожные и депрессивные расстройства. Оно успешно прошло клинические исследования и продемонстрировало высокую эффективность. Его рекомендуют для лечения генерализованного тревожного расстройства и тревоги, возникающей, в том числе, как следствие COVID-19.
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Лекарство воздействует на серотониновые, адренергические и дофаминовые рецепторы, подавляя тревожные и депрессивные расстройства. Оно успешно прошло клинические исследования и продемонстрировало высокую эффективность. Его рекомендуют для лечения генерализованного тревожного расстройства и тревоги, возникающей, в том числе, как следствие COVID-19.
«Один из приоритетов Минпромторга – достижение технологического суверенитета в фармацевтической отрасли. Разработка препарата «Авиандр» – пример применения такого подхода. Инновационная молекула была создана учеными с применением механизмов господдержки», – рассказала заминистра промышленности и торговли России Екатерина Приезжева.Компания «Авинейро» специализируется на разработке инновационных лекарственных средств для лечения заболеваний центральной нервной системы. На производстве заняты учёные с большим опытом работы.
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Лора Луганская