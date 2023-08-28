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Химкинские врачи спасли укушенного гадюкой мужчину от ампутации руки

28 августа 2023, 15:00

Фото: Минздрав МО

Врачи Химкинской больницы спасли мужчину от ампутации руки после укуса гадюки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.

В приёмный покой в тяжёлом состоянии доставили 67-летнего пациента, которого во время сбора грибов укусила ядовитая змея. На кисти у него была обширная гиперемия – переполнение сосудов кровью и отёк, который сопровождался сильной болью. Это могло привести к гангрене и ампутации конечности.


Пациенту сразу ввели сыворотку против яда и обработали место укуса. После стабилизации состояния врачи перевели его в хирургическое отделение, где провели терапию для улучшения кровообращения и профилактики образования тромбов. Также пациенту назначили курс антибиотиков.

Сейчас пострадавший уже выписан. Врачи напомнили, что в случае укуса змеи нужно не заниматься самолечением, а сразу обращаться за медицинской помощью.

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Диетолог Мухина рассказала об опасном сочетании дыни и ряда продуктов
29 августа 2023, 04:00

Фото: iStock/inaquim

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Мария Мухина рассказала, что дыню не стоит употреблять в пищу вместе с кисломолочными продуктами и алкогольными напитками, cообщает телеканал «Москва 24».
«Если мы смешаем дыню с кисломолочными продуктами, то может быть диарея. Но если кто-то хочет, то можно воспользоваться таким способом и получить слабительный эффект», — рассказала диетолог.

Кроме того, Марият Мухина поведала о крайней опасности сочетания дыни с алкогольными напитками — особенно с пивом. Это может вызвать у человека колики, диарею, метеоризм или тошноту.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что в дыне содержится много природного сахара – фруктозы, она полезна для организма, но людям с сахарным диабетом и избыточным весом необходимо придерживаться нормы в её употреблении.Также в плодах много клетчатки, кремния и витамина С, за счёт чего дыня положительно влияет на состояние кожи.


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#дыня
#молочная продукция
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Ученые назвали самую комфортную для сна температура в комнате
JSTE: Для комфортного сна температура в комнате должна составлять 20–25 °C
29 августа 2023, 03:51

Фото: iStock/gorodenkoff

Учёные из американского Института исследований старения имени Хинды и Артура Маркуса сообщили, что для того, чтобы высыпаться, температура в спальне должна держаться на уровне 20–25 °C. Об этом пишет Газета.ru.
В эксперименте приняли участие 50 человек в возрасте от 65 лет. Полтора года каждый из них носил трекер для качества сна.

Ученые сделали вывод, что при температуре выше указанной снижается качество сна. Так, при 30°C человека ожидает беспокойный сон.

«Предыдущие исследования показали, что плохой сон может негативно повлиять на когнитивные способности, повысить стресс, беспокойство, усталость. Наши наблюдения указывают на возможность потенциально улучшить сон у пожилых людей путём создания более комфортной домашней обстановки», — говорится в публикации.

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#сон
#температура
#ученые
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Новейшие препараты для лечения детей с гепатитом С направлены в российские регионы
28 августа 2023, 13:32

Фото: istockphoto/jarun011

Смертность от опасных инфекционных заболеваний, в числе которых ВИЧ, гепатит С, COVID-19, туберкулез, в России продолжает снижаться. Это свидетельствует о том, что выбрана верная государственная стратегия в борьбе с инфекциями.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий во время выступления на II Национальном совете по вопросам элиминации вирусных гепатитов. Один из лучших в стране экспертов по этим заболеваниям, внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов рассказал о мерах, которые позволяют вот уже на протяжении нескольких лет ежегодно снижать заболеваемость гепатитом C.

Каждый регион на основе рекомендаций типового федерального плана по борьбе с вирусными гепатитами разработал свою собственную программу, направленную на совершенствование диагностики, внедрение новых тарифов, децентрализацию оказания медицинской помощи. Благодаря содействию фонда «Круг добра», теперь дети с гепатитом С получают препараты прямого действия бесплатно. Чуланов рассказал, что все заявки на лекарства были удовлетворены, во многие регионы препараты уже поступили, специалисты приступили к лечению.

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#препараты
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#гепатит
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В Московской области стартовала кампания по вакцинации от гриппа
28 августа 2023, 12:03

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В подмосковных поликлиниках начинается кампания по вакцинации населения против гриппа с помощью современной и безопасной отечественной вакцины «Совигрипп», а также «Ультрикс» и «Ультрикс квадри».

«Как правило, осенью наблюдается подъем простудных и вирусных заболеваний. Именно поэтому важно обезопасить себя и своих близких и пройти вакцинацию от гриппа. Важно сделать это как можно раньше, чтобы успел сформироваться иммунитет. В школах и детских садах прививку можно будет сделать в медицинских кабинетах. Всего планируется привить порядка 4,5 миллионов жителей региона, включая 1 миллион детей», - сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Желающий привиться от гриппа могут сделать это в поликлинике по месту прикрепления. 

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Более 7 тыс. человек проверили своё здоровье в парках Подмосковья с начала лета.

Депутат Тумусов раскрыл, во сколько обойдётся обеспечение больных лекарствами бесплатно.
#здоровье
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#светлана стригункова
#депутат
#иммунитет
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#вакцина
#вакцинация
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Более 7 тыс. человек проверили своё здоровье в парках Подмосковья с начала лета
28 августа 2023, 10:35

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

У жителей Московской области есть возможность проверить свое здоровье в парках региона, в рамках выездной акции «Проверь здоровье в парке».
26 и 27 августа, у жителей Московской области была возможность проверить свое здоровье в 21 парке региона, в рамках акции, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В эти выходные акция проходила в парках Балашихи, Коломны, Пушкино и других муниципалитетов.
«Всего за пошедшие выходные свое здоровье в парках проверили почти 400 человек, а за все время проведения акции более 7 тыс. При выявлении патологий пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
В пресс-службе ведомства рассказали, что во время осмотров в парках жители могли пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови. При необходимости пациентов направляли в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. 

Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале «Госуслуг».

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#служба
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Сексолог Энгл перечислила лучшие позы для обладателей маленьких пенисов
28 августа 2023, 06:34

Фото: iStock/Vasyl Dolmatov

Сексолог Джиджи Энгл назвала лучшие позы для секса, которые обеспечивают максимальное проникновение. Об этом пишет HuffPost.
Специалист предложила позу «отбойник», однако отметила, что она требует от пары хорошей физической формы и гибкости. В такой позе женщина лежит на спине, поднимает ноги и запрокидывает их за голову. Партнер же в этом время присаживается и слегка раздвигает ноги для глубокого проникновения.

Второй удачной позой для обладателей маленьких пенисов является вариация «догги-стайла», когда ноги партнерши прижаты друг к другу.

Кроме того, Энгл порекомендовала чувственную и интимную позу «нирвана», когда партнерша лежит на спине, а партнер ложится сверху и раздвигает ноги так, чтобы они находились с внешней стороны по обе стороны бедер девушки.

Сексолог подчеркнула, что с медицинской точки зрения маленькими считаются только те пенисы, длина которых составляет менее четырех сантиметров.

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Иммунолог Крючков рассказал, как защититься от болезней осенью
Иммунолог Крючков: Вакцинация станет лучшей защитой от болезней осенью
28 августа 2023, 05:58

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Иммунолог Николай Крючков рассказал, что прививки против гриппа рекомендуется делать в сентябре-октябре, а от COVID-19 - каждые пол года. Вакцинация не только предотвращает тяжелые заболевания, но и снижает тяжесть течение болезни, пишет Lenta.ru.
«Это самая эффективная профилактика, которая ставит мощный барьер и если и не препятствует заражению, то, по крайней мере, минимизирует все неблагоприятные последствия возможного заражения», — цитирует издание слова собеседника.

Специалист также призвал россиян больше гулять на свежем воздухе, принимать витамины и закаливать организм. Кроме того, Крючков порекомендовал избегать общественных мест с большим скоплением людей.

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#осень
#болезни
#врач
#вакцинация
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Сомнолог Полуэктов: После 40 лет возрастает риск появления бессонницы
28 августа 2023, 04:08

Фото: iStock/Alina Vasylieva

Врач-сомнолог Михаил Полуэктов заявил, что для людей старше 40 лет нарушения сна могут быть опасны. Об этом пишет радио Sputnik.
Специалист предупредил, что риск развития бессонницы после 40 лет значительно возрастает из-за «изнашивания» нервной системы. Кроме того, зачастую недуг сопровождается тревожным расстройством или депрессией.

Полуэктов добавил, что в некоторых случаях человеку кажется, что он плохо спит, хотя в действительности это не так. Внутри фазы медленного сна есть три стадии, но самая глубокая уменьшается с возрастом, из-за чего и могут возникать такие ощущения, пояснил Полуэктов. Он отметил, что при проблемах со сном люди также сталкиваются с развитием возрастных когнитивных нарушений и головными болями.

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#сон
#врач
#возраст
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Топ-5 вредных продуктов на завтрак
27 августа 2023, 17:33

Фото: istockphoto/ligora

Выпечка и хлопья могут увеличить вес и привести к дефициту витаминов.
live24 пишет, что каши быстрого приготовления и сладкие хлопья не насыщают организм полезными веществами, а также быстро перевариваются. Данные продукты содержат много сахара и минимум белка.
 
Блины, к которым добавляют сиропы, варенья и фрукты, тоже сложно считать здоровым завтраком. После таких блюд очень скоро вновь захочется есть.
 
Выпечка, включая тосты, слишком калорийны и содержат много быстрых углеводов, а вот полезных элементов в них почти нет.
 
Обезжиренные йогурты также не являются источником витаминов. Их можно заменить натуральным греческим йогуртом.

Ранее терапевт Османов назвал три утренние привычки, которые вредят сердцу. Среди них активная зарядка сразу после подъёма, обливание холодной водой и отказ от завтрака.

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#еда
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