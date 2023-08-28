Химкинские врачи спасли укушенного гадюкой мужчину от ампутации руки

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В приёмный покой в тяжёлом состоянии доставили 67-летнего пациента, которого во время сбора грибов укусила ядовитая змея. На кисти у него была обширная гиперемия – переполнение сосудов кровью и отёк, который сопровождался сильной болью. Это могло привести к гангрене и ампутации конечности.
Сейчас пострадавший уже выписан. Врачи напомнили, что в случае укуса змеи нужно не заниматься самолечением, а сразу обращаться за медицинской помощью.
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