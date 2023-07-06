​Химкинские врачи вывели девушку из 10-дневной комы на фоне передозировки лекарства

Фото: Минздрав МО
Врачи Химкинской больницы спасли девушку, впавшую в кому из-за передозировки лекарственного препарата. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
16-летняя девушка поступила в больницу в состоянии комы. Как выяснилось, она допустила передозировку парацетамола. Врачи диагностировали у неё поражение печени и почек. Это могло привести к отказу внутренних органов и гибели пациентки.
Сейчас девушка чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.
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«Для восстановления работы органов мы провели процедуры по очищению крови. Организм подростка начал восстанавливаться, девушка вышла из комы, в которой провела 10 дней. Процедуры дали положительную динамику, и подростка для дальнейшего лечения перевели в педиатрическое отделение», – рассказала врач-педиатр Элина Макарова.
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Лора Луганская