Хирург Безрукавый рассказал, следствием каких опасных недугов могут быть отёки

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Хирург Алексей Безрукавый заявил, что отёки могут быть признаком опасных заболеваний, таких, как сердечная недостаточность, поражение печени, тромбоз и т. д.
«Иногда отеки могут быть признаком более серьезного заболевания. К ним относятся: застойная сердечная недостаточность, поражение печени, почечная недостаточность, тромбоз, острая нехватка белка, ослабленные или поврежденные вены на ногах», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Безрукавый.
Кроме этого, возможными причинами отёков могут выступать чувство усталости, одышка, повышенное давление или боли в ногах.
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