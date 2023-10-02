Хирург Чиракадзе рассказал, до какого размера россиянки увеличивают грудь

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Жительницы России предпочитают увеличивать грудь до 2,5-3 размера.
Об этом «Газете.Ru» рассказал пластический хирург Арсен Чиракадзе. По его словам, россиянки зачастую выбирают второй с половиной или третий размер, потому что это выглядит более естественно.
Для достижения наилучшего результата необходимо учитывать антропометрические данные пациентки: кому-то подойдут имплантаты меньших размеров, а кому-то — больших.
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«Конечно, есть и пациентки, предпочитающие, чтобы их грудь была от третьего с половиной до пятого размера. Однако у нас в стране такой выбор делают намного реже, чем, например, в США», —объясняет пластический хирург Чиракадзе.
«Необходимо учитывать ширину грудной клетки, размер талии, рост, вес и другие данные пациентки. Чтобы ожидания совпали с конечным результатом, важно не только выбрать грамотного специалиста, но и доверять ему», —сказал специалист.Также он обращает внимание на то, что, в первую очередь, женскую грудь делает привлекательной правильная форма.
«Большая и неестественная грудь может выглядеть совсем не привлекательно, нежели аккуратная и подтянутая», —заметил Чиракадзе.Читайте также:
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Мария Фирсова