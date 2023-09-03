Хирург Гадзиян перечислил 3 симптома, которые предупреждают о мгновенной смерти

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Частые проблемы со стулом (продолжительная диарея), кашель по утрам «до задыхания» и головные боли могут указывать на последствие коронавируса, онкологию, аневризму аорты, болезни сердца и легких. Также специалист предупредил людей, которые не пьют воду перед сном, что «один стакан воды до сна может предотвратить инсульт и инфаркт».
«Как уролог я скажу следующее: те, кто всегда пьет много воды и у кого здоровое сердце, намного реже страдают мочекаменной болезнью», - заметил Марк Гадзиян.Также вода, выпитая перед сном, поможет предотвратить судороги ног ночью.
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