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Хирург Мухаметов указал неожиданный симптом колоректального рака

23 октября 2023, 06:40
Фото: iStock/peterschreiber.media

Фото: iStock/peterschreiber.media

Хирург Ильдус Мухаметов заявил, что колоректальному раку зачастую подвержены люди после сорока лет. Специалист отметил, что такая разновидность онкологии обычно протекает бессимптомно, поэтому обнаруживается поздно, пишет «Лайф».
«Но на ранних стадиях болезнь хорошо поддается лечению, поэтому важно вовремя ее выявить», — цитирует издание слова собеседника.

Мухаметов посоветовал при появлении ряда симптомов срочно обращаться к специалисту.


«Признаком опухоли правой половины толстого кишечника может быть анемия. Если падает уровень гемоглобина, следует обязательно пройти диагностику», — резюмировал хирург.

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Врач Марченко: Вегетарианство во время беременности может привести к выкидышу
23 октября 2023, 04:38

Фото: iStock/Weerayut Chaiwanna

Акушер-гинеколог Анна Марченко заявила, что у большинства беременных отказ от мяса приводит к анемии. Такое состояние может спровоцировать серьёзные проблемы не только у матери, но и у ребёнка.
В беседе с «Газетой.ru» специалист рассказала, что потребность в железе, кальции, йоде и других микроэлементах во время беременности значительно повышается. Поэтому для правильного развития плода важно правильно и сбалансированно питаться, без каких-либо диет или вегетарианства.

Врач подчеркнула, что лучшим источником железа и белка являются мясо и печень.

«Ни вегетарианцы, ни веганы, ни сыроеды не употребляют мясо, поэтому риск развития железодефицитной анемии у них гораздо выше. Это чревато невынашиванием беременности, плацентарной недостаточностью, нарушением развития мозга у плода и развитием преэклампсии у матери», — цитирует издание слова собеседницы.

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Учёные из Китая выяснили, что кофе снижает риск мигрени
23 октября 2023, 03:44

Фото: iStock/eternalcreative

Учёные из Наньчанского университета выяснили, что потребление кофе снижает риск мигрени, однако это не относится к другим неврологическим заболеваниям. Соответствующее исследование опубликовал European Journal of Clinical Nutrition.
Исследователи оценили наличие взаимосвязи между мутациями, повышающими склонность человека к употреблению кофе, и к различным неврологическим заболеваниям. Изучение генетических данных позволило авторам работы исключить влияние факторов среды. Такой подход назвали менделевской рандомизацией.

Учёным удалось определить 40 мутаций, связанных с употреблением кофеина. Выяснилось, что наличие таких мутаций снижает риск мигрени, но это никак не влияет на риск развития таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона или рассеянный склероз.

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Science Direct: Быстрая ходьба снижает риск развития рака и слабоумия
23 октября 2023, 01:20

Фото: iStock/gpointstudio

Исследователи из Лестерского университета выяснили, что активная ходьба помогает снизить риск развития слабоумия и онкологии. Об этом пишет Science Direct.
В исследовании приняли участие 391 652 человека. Отмечается, что данные пациентов были взяты из британского хранилища биологических образцов. В течение 12 лет учёные внимательно наблюдали за испытуемыми и выяснили, что регулярная ходьба напрямую связана со снижением риска заболевания раком.

У женщин, постоянно передвигающихся пешком, риск умереть от рака на 26% ниже, а у мужчин аналогичная цифра составила 29%.

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Диетолог Королева: Консервы могут повысить риск развития рака
23 октября 2023, 00:20

Фото: iStock/digicomphoto

Диетолог Маргарита Королева заявила, что консервы в металлических банках при регулярном употреблении могут повысить артериальное давление, а также увеличить риск развития рака.
«Избыток соли не нужен людям с гипертонической болезнью и нерегулируемым повышением артериального давления, потому что натрий будет еще больше увеличивать показатели на тонометре», — пояснила Королева в беседе с изданием «Москва 24».

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Врач Пермикина рассказала, как контролировать хронические заболевания осенью
22 октября 2023, 23:34

Фото: iStock/humonia

Кардиолог Ирина Пермикина рассказала, как осенью контролировать хронические заболевания. Об этом пишет RT.
Врач отметила, что осенью у россиян чаще всего обостряются респираторные, сердечно-сосудистые заболевания и ментальные расстройства.

По словам Пермикиной, вылечить хронические заболевания раз и навсегда невозможно, однако контролируя их можно достичь ремиссии. Она добавила, что пациентам с гипертонией важно регулярно измерять давление даже при хорошем самочувствие, чтобы вовремя заметить его скачки и принять соответствующие меры.

Кроме того, пациентам с болезнями сердца нужно проводить профилактику гриппа и простуды — в том числе вакцинацию, подчеркнула кардиолог.

«Если вы заметили, что ваше эмоциональное состояние ухудшилось, обратитесь к психологу, чтобы составить план действий», — заключила Ирина Пермикина.

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#кардиолог
#врач
#меры
#заболевания
#осень
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В Каширскую больницу поступило новое диагностическое оборудование
22 октября 2023, 20:41

Фото: iStock/Photo_Concepts

В Женскую консультацию Каширской больницы поступило новое диагностическое оборудование, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
В больницу Каширы передали универсальную систему для ультразвуковой диагностики.

Новая система позволит проводить точную и качественную диагностику для женщин всех возрастов. С помощью аппарата УЗИ также можно проводить исследования различных органов и систем организма.

«Новое оборудование позволит нашим медицинским специалистам более точно и оперативно определять различные патологии и заболевания, такие как опухоли матки, яичников, миомы, эндометриоз и другие гинекологические проблемы», - прокомментировал ситуацию заведующий женской консультаций Алексей Бунаков.

По его словам, новый аппарат УЗИ также позволит медицинским сотрудникам более точно контролировать беременность и все этапы развития плода.

Отмечается, что с начала 2023 года в каширскую больницу поступило четыре единицы новой диагностической техники.

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#оборудование
#узи
#беременность
#кашира
#подмосковье
#больница
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В Дубне состоялась акция «Здоровая суббота»
22 октября 2023, 12:52

Фото: Максим Тихомиров

Акция «Здоровая суббота» прошла на базе МСЧ №9 ФМБА России.
Пациентов принимали врачи Медсанчасти-9, сотрудники клиники «ДНК», учреждений ФМБА России.

Все пациенты, причём не только прикрепленные к МСЧ-9, могли получить консультацию у 29 специалистов (неврология, кардиология, эндокринология, гастроэнтерология и др.). У всех желающих была возможность пройти вакцинацию, диспансеризацию, ЭКГ, УЗИ, компьютерную томографию, а также маммографию, флюорографию, лабораторные исследования крови. Пациентам предлагали легкий завтрак и кислородные коктейли. Для детей была организована игровая зона.
 
Было зарегистрировано 671 посещение; 19 человек пригласили на дальнейшее обследование, а 30 человек будут лечиться в дневном или круглосуточном стационаре МСЧ-9.
 
Руководитель Медико-санитарной части №9 ФМБА России Ирина Ларионова рассказала, что такие приемы будут проводить регулярно.

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#здоровье
#подмосковье
#больница
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Названы эффективные сосудосуживающие капли при заложенности носа
Лор Зайцев: при заложенности носа лучше использовать детские капли
22 октября 2023, 12:37

Фото: iStock/Choreograph

Отоларинголог Владимир Зайцев рассказал в беседе с NEWS.ru, что при заложенности носа лучше всего использовать детские сосудосуживающие капли пролонгированного действия, так как они не вызывают привыкания.
«Детские капли нужно использовать в течение двух-трех, максимум четырех дней, сначала два раза в день, потом один раз в день», — приводит слова специалиста NEWS.ru.

По словам Зайцева, из-за запредельного количества адреналина может возникнуть привыкание к сосудосуживающим каплям. Если процесс лечения затягивается, тогда следует обратиться к медикам, потому что после острого ринита начнется риносинусит, а после  — гайморит.

Ранее лор высшей категории Константин Добрецов заявил, что задохнуться во сне из-за заложенности носа невозможно. 

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#человек
#врач
#заболевания
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Гастроэнтеролог Алисова: Полезнее всего для нашего кишечника кокосы, мята и ягоды
22 октября 2023, 07:07

Фото: iStock/DenisMArt

Человеческий кишечник — важнейшая часть нашего с вами пищеварения, поскольку именно в нём содержится около 70 процентов всех клеток, которые вырабатывают антитела. О том, какие продукты для кишечника полезнее всего, рассказала порталу MedikForum врач-гастроэнтеролог Александра Алисова.
«Живущие в кишечнике бактерии расщепляют клетчатку и производят витамины, которые необходимы организму. Вот почему здоровый кишечник может внести значительный вклад в предотвращение различных заболеваний», — прежде всего подчеркнула врач.

Наиболее полезными для кишечника являются, по её мнению, кокосы, мята и ягоды. В частности, мята обладает спазмолитическими свойствами и идеальна для облегчения так называемого синдрома раздраженного кишечника (СРК) и других проблем в области желудочно-кишечного тракта.

Кокосы помогают усваивать питательные вещества и особенно полезны при заболеваниях кишечника. Они предотвращают запоры, нарушение обмена веществ и вздутие живота. А употребление в сутки хотя бы одной чашки ягод приносит организму сразу 8 граммов клетчатки — а это ни много ни мало четверть нашей с вами в ней суточной потребности.

Также для нормальной работы кишечника в рацион необходимо ввести продукты, содержащие разные виды клетчатки. Она необходима для улучшения работы кишечника и полезна для пищеварения. Клетчатка содержится в овощах и фруктах, цельнозерновом хлебе, пасте из твердых сортов пшеницы, буром рисе.

Ранее в своем Telegram-канале «Очаровательный кишечник»  врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева сообщила, что есть один замечательный продукт, который улучшает качество кожи и волос, помогает восстановиться после различных инфекций и отравлений, укрепляет суставы и кости, а также благотворно влияет на слизистую оболочку кишечника. Речь идет о костном бульоне, самое полезное в котором — высокое содержание коллагена и минералов. Эти вещества усваиваются желудочно-кишечным трактом в виде аминокислот и коротких пептидов. Таким образом, блюда на основе костного бульона способны укрепить организм и запустить нормальную работу кишечника.

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#здоровье
#врачи
#продукты
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