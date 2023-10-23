Хирург Мухаметов указал неожиданный симптом колоректального рака

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Хирург Ильдус Мухаметов заявил, что колоректальному раку зачастую подвержены люди после сорока лет. Специалист отметил, что такая разновидность онкологии обычно протекает бессимптомно, поэтому обнаруживается поздно, пишет «Лайф».
«Но на ранних стадиях болезнь хорошо поддается лечению, поэтому важно вовремя ее выявить», — цитирует издание слова собеседника.
Мухаметов посоветовал при появлении ряда симптомов срочно обращаться к специалисту.
«Признаком опухоли правой половины толстого кишечника может быть анемия. Если падает уровень гемоглобина, следует обязательно пройти диагностику», — резюмировал хирург.
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Диана Аванесян