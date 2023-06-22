Хирург Паршин: Недолеченный ларингит может стать причиной рака трахеи

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Врач Владимир Паршин назвал наследственность и недолеченный ларингит причинами рака трахеи
Профессор Владимир Паршин рассказал, что рак трахеи является тяжелым заболеванием, которое трудно поддается лечению и присуще молодым пациентам. В беседе с Life.ru руководитель Центра торакальной хирургии НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ назвал главные факторы, приводящие к развитию такого онкологического заболевания.
По словам Паршина, важную роль играет врожденный фактор, так как первой причиной рака трахеи является наследственность. Предрасполагающими факторами также могут являться такие воспалительные процессы, как хронический трахеит или ларингит.
Он добавил, что рак трахеи зачастую сочетается с раком легкого. Он распространяется по трахеальной стенке, стимулируя первичный рак трахеи.
Кроме того, нужно учитывать, что долгое время рак трахеи может протекать бессимптомно. При этом выявить недуг можно с помощью бронхоскопии.
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По словам Паршина, важную роль играет врожденный фактор, так как первой причиной рака трахеи является наследственность. Предрасполагающими факторами также могут являться такие воспалительные процессы, как хронический трахеит или ларингит.
«Также имеет место и экзогенный фактор (внешней среды). Если человек часто находится на вредном производстве либо живёт в неблагоприятных условиях в плане аэрации, то это влияет на развитие многих заболеваний, в том числе и рака трахеи», — цитирует издание слова собеседника.
Он добавил, что рак трахеи зачастую сочетается с раком легкого. Он распространяется по трахеальной стенке, стимулируя первичный рак трахеи.
Кроме того, нужно учитывать, что долгое время рак трахеи может протекать бессимптомно. При этом выявить недуг можно с помощью бронхоскопии.
«Появление в мокроте прожилок крови или изменение её цвета должно настораживать в плане многих заболеваний. Это является абсолютным показанием, чтобы обратиться к врачу и сделать трахеобронхоскопию. Это помогает относительно рано выявить рак трахеи, рак лёгкого, рак гортани», — заключил Владимир Паршин.
Ранее «Радио 1» сообщало, что главврач «Коммунарки» Денис Проценко прокомментировал происхождение COVID-19. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян