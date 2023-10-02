Хирург рассказал о проблемах с менструацией из-за каблуков

Фото: IStock/oska25
При ходьбе на каблуках у женщины могут развиться проблемы с репродуктивной системой. Об этом «Радио 1» рассказал врач-хирург Владимир Хорошев.
По словам специалиста, норма шагового удара составляет 1,6g. При ходьбе на каблуках шаговая нагрузка сильно увеличивается и влияет на стопу, коленные и тазобедренные суставы, позвоночник, шею. Также нагрузка действует на органы малого таза, из-за возникают проблемы с менструальным циклом.
По словам специалиста, безопасная высота каблука составляет от полутора до двух сантиметров. Он также рекомендовал женщинам не носить обувь на каблуке дольше двух часов в день.
Читайте также:
Давление и синяки: кардиолог Конев назвал ранние признаки инсульта
Врач назвал страшные последствия ежедневной езды на машине
Кардиохирург Лысенко рассказал о влиянии ожирения на продолжительность жизни
«Если женщина носит стельки и правильную обувь, то и ударная нагрузка не увеличивается и мышцы тазового дна плавно качают органы. А если происходит ударная нагрузка, то каждый шаг – это колоссальный удар. Диафрагма начинает опускаться, спустя время она провисает, из-за чего начинает формироваться выпадение стенок влагалище, опущение шейки матки, появляется проблема с месячными, потому что идёт наполнение венозной кровью», — сказал Хорошев.
Читайте также:
Давление и синяки: кардиолог Конев назвал ранние признаки инсульта
Врач назвал страшные последствия ежедневной езды на машине
Кардиохирург Лысенко рассказал о влиянии ожирения на продолжительность жизни
Екатерина Шмакова