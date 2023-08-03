Хирург Шаров назвал самые опасные пластические операции

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Первое место в списке заняла липосакция.
По словам Ильи Шарова именно на липосакцию приходится наибольшее количество смертей в сфере эстетической медицины, пишут «Известия».
В перечень опасных вмешательств входит и процедура по уменьшению и подтяжке груди, которая может привести к образованию плотных рубцов или язв.
Ринопластика также входит в данный список, часто операция требует повторного исправления. А каждое последующее хирургическое вмешательство грозит повреждениями сосудов, которые питают окружающие ткани носа.
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В перечень опасных вмешательств входит и процедура по уменьшению и подтяжке груди, которая может привести к образованию плотных рубцов или язв.
«Иногда возникает ситуация, когда для восстановления этих тканей сосудов оказывается недостаточно. В результате они начинают отмирать, что приводит к необходимости реконструктивной хирургии, включая пересадку кожного лоскута с других областей лица», —предупредил хирург Илья Шаров.Читайте также:
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Мария Фирсова