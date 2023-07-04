Хирург Умнов: Бросить пить водку можно через отвращение к ней

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Хирург Александр Умнов подчеркнул, что одним из самых эффективных способов избавиться от привычки регулярно употреблять водку пациента от вредной привычки — выработать у него отвращение к данному напитку.
Специалист отметил, что самостоятельно человек, страдающий алкогольной зависимостью, не сможет побороть пагубную привычку, ему потребуется квалифицированная медицинская помощь.
Также Александр Умнов заявлял, что водка разрушает женский организм быстрее, чем мужской, из-за меньшей выработки ферментов, перерабатывающих этиловый спирт. Напиток опасен для дам тем, что его частое употребление угрожает выкидышами или рождением детей с пороками развития.
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«Вначале организм человека очищают от токсинов, затем проводят реабилитацию в специальных центрах. Одна из задач — выработать отвращение к употреблению напитка, это один из самых эффективных способов. Так что родственники должны сразу направлять алкоголика на специализированное лечение и не верить обещаниям человека, что он бросит пить», — отметил в беседе с NEWS.ru Умнов.
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Мелисса Тимофеева