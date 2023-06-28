Хирург Умнов объяснил, почему женщинам крайне опасно пить водку

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«Нарушается менструальный цикл из-за падения уровня эстрадиола и повышения тестостерона, что подавляет либидо и материнский инстинкт. Чувствительны к воздействию этилового спирта яйцеклетки, в результате чего рождаются дети с пороками развития или происходят выкидыши», — заявил в беседе с NEWS.ru Умнов.
Неприятными последствиями чрезмерного потребления алкоголя также являются снижение тембра голоса, огрубление кожи.
Ранее Александр Умнов сообщал, что увлечение таким «благородным» напитком, как вино, может многократно повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, высокого артериального давления, болезней печени.