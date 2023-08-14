Хирург Умнов рассказал, чем грозит горячий чай

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«При приеме слишком горячей пищи или напитков происходит повреждение слизистой и как следствие — дисплазия эпителия. Ежедневное употребление чая температурой 70 градусов и выше увеличивает риск заболеть раком гортани в 2 раза, а раком пищевода — в 8 раз», — рассказал Александр Умнов.
Также слишком горячий чай ухудшает работу вкусовых рецепторов и повреждает зубную эмаль. Возникают микротрещины, куда попадают бактерии, в результате развивается кариес.
Под воздействием горячих напитков расширяются сосуды носовой полости, что может привести к кровотечениям из носа.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала идею создать пособия для молодых родителей о нормах питания детей, поскольку уверена, что современные молодые родители действительно зачастую поддаются на околонаучные системы рациона и приучают к ним своего ребёнка.
В результате такого питания, по её мнению, организм ребёнка не получает необходимых элементов и у детей могут развиться серьёзные заболевания.
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