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Хирург Умнов: Регулярное употребление водки приводит к отмиранию тканей мозга

11 июля 2023, 17:36

Фото: istockphoto.com/Marcin Wisnios

Хирург Александр Умнов заявил, что регулярное употребление водки грозит развитием геморрагического некроза и дистрофией мозга.
«Через месяц регулярных злоупотреблений водкой может развиться геморрагический некроз тканей мозга — ткани погибают и пропитываются кровью. Чаще дистрофия мозга прогрессирует медленно: объём мозга уменьшается из-за размягчения его структуры. Ткань мозга становится водянистой, формируется гидроцефалия, что приводит к инвалидности», — пояснил в беседе с NEWS.ru Умнов.

Он добавил, что также может развиваться энцефалопатия, которая при отсутствии должного лечения может перерасти в психоз и даже закончится летальным исходом.


Также Александр Умнов заявлял, что одним из самых эффективных способов избавиться от привычки регулярно употреблять водку является выработка у пациента отвращения к данному напитку.

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#алкоголь
#врач
#здоровье
#вред
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Врач Крупская дала рекомендации по борьбе с пагубным влиянием ультрафиолета
11 июля 2023, 18:26

Фото: istockphoto.com/verona_S

Преподаватель медицинского факультета университета «Синергия», врач Майя Крупская заявила, что обезопасить себя от пагубного влияния от ультрафиолета можно с помощью защитных одежды, головного убора и очков, а также специальных средств.
«Фотозащитное средство необходимо наносить за 30 минут до выхода на улицу. Надо тщательно разнести его по коже, покрывая все открытые участки. Повторное нанесение рекомендовано каждые два часа, после купания и потения. Средство должно визуально покрывать кожу равномерным и достаточно плотным слоем», — пояснила в беседе с RuNews24.ru Крупская.

Также специалист рекомендовала не находится на солнце в активные часы солнечного излучения.

Что касается детей, то до 6 месяцев солнцезащитные средства могут быть опасными для ребёнка. При этом допускается использование фотозащитных спреев. При их применении, по словам Крупской, необходимо прикрывать младенцу нос, рот и глаза.

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#загар
#солнце
#кожа
#здоровье
#безопасность
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Стилист Субота рекомендовал использовать минералку для восстановления волос после отпуска
11 июля 2023, 17:56

Фото: istockphoto.com/Marina Demeshko

Стилист Иван Субота заявил, что после отпуска на море восстанавливать волосы лучше с помощью салонных профессиональных процедур по очищению кожи головы от соли, а также ополаскивать волосы минеральной водой.
«Пересмотрите свой домашний уход. Используйте шампуни глубокой очистки, чтобы очистить кожу головы от остатков морской соли. Ополаскивайте волосы минеральной водой комнатной температуры», — добавил в беседе с Газета.ру Субота.

Для дополнительного увлажнения, по словам эксперта, можно добавить в шампунь масло авокадо или макадамии.

А тренер-колорист международного уровня Татьяна Лисина рассказала, что пряди подвергаются опасности в пляжный сезон из-за солнца и хлорированной воды в бассейне. Для того, чтобы сберечь локоны, нужно надевать резиновую шапочку или качественно промывать волосы после водных процедур, ополаскивать мыльным раствором, пользоваться масками и увлажняющим молочком.

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#волосы
#здоровье
#красота
#уход
#стилист
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Нутрициолог Гусакова: Авокадо и брокколи способствуют красивому загару
11 июля 2023, 17:45

Фото: istockphoto.com/Olesia Shadrina

Нутрициолог Вероника Гусакова заявила, что на процесс формирования красивого загара и выработку меланина влияют определённые продукты, среди которых авокадо, брокколи, а также морковь.
«Авокадо необходим для увлажнения кожи. Влага удерживается внутри клетки, кожа не сохнет и не шелушится. Витамины А и Е помогают замедлить процессы старения. Морковь и тыква богаты витамином А, необходимый организму для обновления клеток. Лучше всего витамин А усваивается с жирами, поэтому в морковный сок часто добавляют сливки, но подойдет любой источник жиров, в том числе орехи», – пояснила в беседе с Газета.ру Гусакова.

А богатая витаминами группы А, В, С и Е и природными антиоксидантами брокколи, по словам эксперта, способствует уменьшению покраснения кожи после загара.

До  этого доктор медицинских наук, врач-дерматолог Юлия Галлямова рекомендовала людям после 45-50 лет отказаться от загара.

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#загар
#питание
#продукты
#загар
#кожа
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Раменские врачи вернули зрение внезапно ослепшей молодой матери
11 июля 2023, 15:56

Фото: Минздрав МО

Врачи Раменской больницы восстановили молодой женщине зрение, потерянное после того, как она взяла на руки ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступила 27-летняя пациентка с жалобами на потерю зрения в левом глазу. Как выяснилось, ночью она встала с кровати успокоить ребёнка, подняла его и увидела рябь перед глазами. Женщина не придала этому значению и уснула, а утром её левый глаз ничего не видел. 
 
После обследования врачи диагностировали у пациентки ретинопатию Вальсальвы – заболевание, при котором кровь скапливается между сетчаткой и слоем стекловидного тела, нарушая пациенту зрение. Это бывает при резком подъёме внутригрудного или внутрибрюшного давления. 
 
Из-за физической нагрузки у пациентки случился застой венозной крови, что привело к повышению внутриглазного венозного давления, разрыву мелких капилляров и кровоизлияниям. 
«С помощью лазера мы сформировали микроскопическое отверстие в стекловидном теле. На следующий день центр сетчатки освободился от крови, и зрение девушки улучшилось с 2 до 70%. Через созданное лазером отверстие кровь будет опускаться в нижние отделы глаза, где рассосётся в течение месяца», – рассказал заведующий офтальмологическим отделением Павел Швец.
Сейчас пациентка уже выписана на амбулаторное лечение.

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#Минздрав МО
#зрение
#Раменское
#больница
#офтальмолог
#пациентка
#Московская область
#Подмосковье
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Подмосковные врачи провели почти 50 тыс. телемедицинских консультаций для беременных
11 июля 2023, 15:51

Фото: istockphoto / Natalia Kuzina

В Московской области в рамках проекта «Наша женская консультация» беременным женщинам стали доступны консультации с врачами в формате телемедицины.

В режиме онлайн-консультации беременная может скорректировать лечение, проконсультироваться у специалиста, у психолога, познакомиться с врачом, принимающим роды и др, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

«Проект «Наша женская консультация» реализуется в регионе с начала года. Он позволит внедрить единый стандарт работы, ввести новые услуги, в том числе индивидуальное сопровождение беременности и телемедицинские консультации. Благодаря таким онлайн-приемам беременная женщина может сэкономить время на поход в поликлинику к врачу и задать все волнующие ее вопросы онлайн. Всего с начала года врачи провели почти 50 тысяч телемедицинских консультаций для беременных», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Беременность – особый период в жизни любой женщины и не имеет значения, первая она или нет. Важно, чтобы пациентка чувствовала безопасность и комфорт от начала планирования беременности до рождения ребенка.

Такой масштабный проект, как «Наша женская консультация» позволит значительно улучшить качество оказания медицинской помощи, доступность и, что самое главное, скорость ее получения.


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#Телемедицина
#беременность
#здоровье
#роды
#интернет
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Диетолог Павлюк развеяла миф о «жиросжигающих» газировках
11 июля 2023, 15:28

Фото: istockphoto / OcusFocus

На полках магазина все чаще можно заметить «жиросжигающие» газированные напитки. В летний период такие «чудо-газировки» все чаще пользуются спросом. О том насколько они эффективны и полезны ли они для здоровья, рассказала «Радио 1» врач-диетолог Наталья Павлюк.
«Жиросжигающей газировки не существует, есть спортивные напитки. Они предназначены для людей, которые занимаются видами спорта, которые развивают общую выносливость. У человека есть определённый запас питательных веществ, углеводы в виде гликогена в печени и в мышцах, если спортсмен очень долго занимается, то эти запасы заканчиваются. И вот в этом случае, такой жиросжигающий напиток в процессе подкормит организм. Но это технология предназначена для серьёзного спорта, а обычному человеку она не подходит», - пояснила диетолог.

Злоупотребление «жиросжигающими» газировками может привести и к обратном результату, к лишнему весу и целлюлиту. Помимо этого, если увлекаться газированными напитками, то могут развиться следующие заболевания: остеопороз, хрупкость костей, кариес.

«В любом случае это вредно, но вопрос в том насколько вредно. Наиболее опасно - это газировка с сахаром, наименее - газировка, в составе которой его нет. Но, такие напитки все равно не приносят пользы, так как сахарозаменители влияют на здоровье другими способами. В связи с тем, что у напитка все равно есть сладкий вкус, организм будет реагировать так, как будто вы съели сладость. То есть сахарозаменители в любом случае оказывают негативное влияние на инсулинорезистентность и на микробиом человека. Также, сахароза и стевия, которые находятся в напитках для похудения наиболее опасны, чем когда их добавляют в пищу», - заключила врач-диетолог Наталья Павлюк. 

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#газировки
#диета
#вред
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Диетолог Соломатина: Пожилым можно пить по четыре чашки чая в день
11 июля 2023, 13:49

Фото: istockphoto.com/WiroKlyngz

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что пожилым людям можно пить четыре чашки чая в день при отсутствии противопоказаний.
При этом, при очень высоком давлении чаем лучше не увлекаться, поскольку из-за веществ в его составе ситуация может усугубиться. Также напиток может быть вреден людям, страдающим т проблем с нервной системой, а также диабетом.

«Чай имеет дубильные вещества – танины. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, например язвах, они могут достаточно жестко воздействовать на слизистую. Особенно если выпить чай на голодный желудок», – добавила в беседе с «Москвой 24» Соломатина.

До этого эксперты поделились, можно ли употреблять клубнику на ночь. Так, выяснилось, что ягода не противопоказана в ночное время суток, поскольку калорий на её переваривание тратится больше, чем в ней находится. Ягода улучшает работу кишечника, обладает мочегонным эффектом, способна участвовать в работе по расщеплению жиров.

Кроме того, как передаёт Общественная Служба Новостей, из клубники можно сделать так называемый «суп», добавлять её в легкие десерты, салаты или употреблять просто в свежем виде.

Однако, с предосторожностью к ягоде стоит относиться людям, страдающим повышенной кислотностью желудка, а также аллергией на клубнику.

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#диетолог
#питание
#чай
#клубника
#здоровье
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Врач Чернышова назвала две самые частые ошибки гипертоников
11 июля 2023, 06:02

Фото: iStock/PIKSEL

Терапевт Надежда Чернышова заявила, что недосып и отказ от физической активности являются частыми ошибками людей, страдающих гипертонической болезнью.
«Частая ошибка гипертоников — это не заниматься физической активностью, не гулять, не делать зарядку или какие-то аэробные нагрузки», — цитирует «Москва 24» слова собеседницы.

Чернышова пояснила, что физическая нагрузка также тренирует и сосуды. Состояние сосудистой стенки улучшается за счет перераспределения крови и активной работы мышц. Однако начинать занятия спортом нужно, когда давление не повышено, добавила специалист.

Второй рапространенной ошибкой гипертоников терапевт назвала недосып.

«Когда человек недостаточно спит, это сильно отражается на его нервной системе. Во многом перенапряжение последней сказывается на тонусе сосудов и может способствовать повышению давления», — заключила Надежда Чернышова.

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#гипертоники
#недосып
#врач
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Психиатр Куреков: Запор может быть первым симптомом деменции
11 июля 2023, 03:41

Фото: iStock/PIKSEL

Врач-психиатр Игорь Куреков рассказал о симптомах деменции и о том, как бороться с этим заболеванием. Об этом пишет RT.
По словам специалиста, деменция связана с органическими поражениями головного мозга при болезни Альцгеймера, сосудистых заболеваниях,  черепно-мозговых травмах или опухолях.

К симптомам деменции относятся проблемы с памятью, дезориентированность, навязчивые мысли, чрезмерное отвлечение, ложные воспоминания, неряшливость, нарушение сна, трудности с произношением слов, безразличие или перепады настроения, а в отдельных случаях зрительные и слуховые галлюцинации.

Куреков добавил, что болезнь может также проявляться в проблемах с пищеварением и запорах.

«Но если состояние — это результат травмы головы или дефицита витаминов, то восстановление когнитивных функций возможно», — отметил психиатр.

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#деменция
#симптомы
#психиатр
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