Хирург Умнов: Регулярное употребление водки приводит к отмиранию тканей мозга

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«Через месяц регулярных злоупотреблений водкой может развиться геморрагический некроз тканей мозга — ткани погибают и пропитываются кровью. Чаще дистрофия мозга прогрессирует медленно: объём мозга уменьшается из-за размягчения его структуры. Ткань мозга становится водянистой, формируется гидроцефалия, что приводит к инвалидности», — пояснил в беседе с NEWS.ru Умнов.
Он добавил, что также может развиваться энцефалопатия, которая при отсутствии должного лечения может перерасти в психоз и даже закончится летальным исходом.
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