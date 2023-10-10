Хирург Умнов: У курильщиков и любителей кофе могут быть судороги

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Врач-хирург Александр Умнов заявил, что у любителей кофе и курильщиков на фоне спазма сосудов может происходить судорога конечностей. Об этом пишет Life.
Судороги также может спровоцировать стресс, добавил Умнов, так как из-за всплеска кортизола в организме перераспределяется кальций.
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