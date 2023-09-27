Хирург Зленко рассказал, как убрать второй подбородок

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С помощью SMAS-пластики лица подтягивается поверхность мимических мышц. Эта процедура дает более долгосрочный и естественный эффект. По мнению Зленко, существуют случаи, когда необходимы обе процедуры.
«Какая именно методика необходима, решает пластический хирург. Это зависит от возраста, сопутствующих заболеваний, анатомических особенностей. Для максимального эффекта нужно учитывать все эти параметры. При правильном уходе эффект сохраняется более 10 лет», — цитирует пластического хирурга «Газета.Ru».
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