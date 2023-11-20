Хирурги МОНИКИ вернули пациентке способность принимать пищу

Фото: Минздрав МО
Врачи МОНИКИ спасли женщину, которая не могла принимать пищу. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
К медикам обратилась 37-летняя пациентка с жалобами на непроходимость пищевода. Она не могла принимать пищу даже в полужидком состоянии и быстро теряла вес.
Подмосковные врачи поставили диагноз – ахалазия кардии, то есть мышечное расстройство, при котором при глотании происходит рефлекторное раскрытие кардии – отверстия на границе желудка и пищевода. Медики приняли решение о хирургическом вмешательстве и перевели женщину в отделение торакальной хирургии МОНИКИ.
Пациентку прооперировали с помощью гастроскопа, сделав в просвете пищевода с помощью эндоскопического ножа разрез слизистой. Далее хирурги создали тоннель в подслизистом слое пищевода. Операция прошла успешно.
Женщине была назначены антибиотики. Сейчас она чувствует себя хорошо и уже выписана.
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Подмосковные врачи поставили диагноз – ахалазия кардии, то есть мышечное расстройство, при котором при глотании происходит рефлекторное раскрытие кардии – отверстия на границе желудка и пищевода. Медики приняли решение о хирургическом вмешательстве и перевели женщину в отделение торакальной хирургии МОНИКИ.
Женщине была назначены антибиотики. Сейчас она чувствует себя хорошо и уже выписана.
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Лора Луганская