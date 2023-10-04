Хирургический корпус больницы Реутова отремонтируют до конца года

Фото: администрация г. о. Реутов
В хирургическом корпусе клинической больницы подмосковного Реутова начался ремонт. Его планируют завершить до конца 2023 года, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.
Ремонт в здании хирургии сделают внутри и снаружи. В рамках работ планируется укрепить фундамент подвальных помещений, утеплить стены, покрасить их в серый цвет, заменить оконные рамы, установить кондиционеры. При этом процесс лечения и проведения операций продолжится.
Ориентировочный срок завершения ремонта составляет более трёх месяцев. В течение ближайшего времени планируется увеличение до 25 человек количества рабочих, трудами которых преобразится не только здание, но прилегающая территория.
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«Переводить пациентов в другие корпуса не планируется. На время ремонта освобождаются помещения, людей переводят в соседние палаты. После проведения работ – замены окон, откосов – пациенты вернутся на свои места», – рассказал заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Реутовской клинической больницы Эдуард Прохоров.
«Материалы используются в соответствии с брендбуком, который утверждён Министерством здравоохранения Московской области. Это металлокассеты. Кроме этого, будет проходить реконструкция всех дорожек, которые находятся вокруг здания», – отметил Эдуард Прохоров.Ремонт проводится в рамках программы «Модернизация первичного звена». Программа включает мероприятия по строительству и капитальному ремонту объектов здравоохранения, приобретению оборудования, оснащению больниц автотранспортом и привлечению кадров.
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Лора Луганская