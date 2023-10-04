Хирургический корпус больницы Реутова отремонтируют до конца года

Учёные Томского государственного университета разработали новый способ экспресс-диагностики состояния здоровья по капле крови или выдыхаемому воздуху. За несколько минут можно обнаружить признаки опасных заболеваний, в том числе и онкологии. Информацию сообщают РИА Новости.