Хирургический корпус каширской больницы пополнился новым оборудованием

Фото: администрация городского округа Кашира
В хирургическом корпусе каширской больницы появилось новое оборудование.
Новый базовый лапароскопический комплекс для проведения видеоэндоскопических операций на брюшной полости отечественного производства появился в операционном блоке Каширской больницы.
Оборудование оснащено цифровой HD камерой. Это значительно повысит качество визуализации во время операций.
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Оборудование оснащено цифровой HD камерой. Это значительно повысит качество визуализации во время операций.
«Мы можем более точно и детально осматривать области, требующие хирургического вмешательства, что облегчает нашу работу и повышает точность операций. Это важно для успешного лечения пациентов и сокращения времени восстановления», - рассказал заведующий хирургическим отделением Александр Страчук.Каширская больница продолжает обновлять оборудование и улучшать качество медицинской помощи.
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Мария Фирсова