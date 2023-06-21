Илья Баланин рассказал россиянам о нововведениях в системе ОМС в 2023 году

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Председатель ФОМС Илья Баланин озвучил подробности программы ОМС на 2023 год
Кабмин в 2023 году расширил программу государственных гарантий обеспечения гражданам России бесплатной медицинской помощи. Приоритеты программы по охране здоровья россиян на текущий год и на период до 2025 года раскрыл председатель ФОМС Илья Баланин. Об этом пишет журнал «Здравоохранение России».
Базовая программа ОМС подразумевает оказание медицинской помощи пациентам, страдающим хроническими заболеваниями. Так, в ходе преобразования впервые был установлен норматив комплексного посещения и финансовых затрат при диспансерном наблюдении. На реализацию нововведений выделено более 57 млрд руб.
По словам Баланина, изменения позволят своевременно диагностировать серьезные заболевания и предупреждать осложнения.
Также отмечаются серьезные изменения в работе с больными, которым необходима высокотехнологическая медицинская помощь. Россиянам с 2021 года стало проще выбирать учреждения здравоохранения, расположенные за пределами их региона.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в поликлинике Рузской больницы заработал новый рентгеновский аппарат. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Базовая программа ОМС подразумевает оказание медицинской помощи пациентам, страдающим хроническими заболеваниями. Так, в ходе преобразования впервые был установлен норматив комплексного посещения и финансовых затрат при диспансерном наблюдении. На реализацию нововведений выделено более 57 млрд руб.
Также отмечаются серьезные изменения в работе с больными, которым необходима высокотехнологическая медицинская помощь. Россиянам с 2021 года стало проще выбирать учреждения здравоохранения, расположенные за пределами их региона.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в поликлинике Рузской больницы заработал новый рентгеновский аппарат. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян