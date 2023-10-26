Иммунолог Болибок: Изучение обнаруженных в КНР вирусов предотвратит пандемию

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«Китайские ученые изучали грызунов и летучих мышей и выявили у них вирусы. Ученые распределили их по девяти известным группам и нашли ещё семь неизвестных видов. Их не удалось никуда квалифицировать. <…> Исследование и эксперименты над новыми вирусами помогут расширить знания об их патогенности и предотвратить пандемию среди людей», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Болибок.
Он отметил, что исследователями уже проведена колоссальная работа по выявлению вирусов у грызунов, поскольку большинство вирусов человека имеют именно животное происхождение.
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