Иммунолог Болибок назвал два признака ослабленного иммунитета

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Врач-иммунолог Владимир Болибок указал на два важных признака ослабления иммунитета человека
Иммунолог Владимир Болибок заявил, что главным признаком ослабленного иммунитета являются наиболее частые болезни у человека, по сравнению с другими людьми его возраста. Об этом пишет ТСН 24.
Специалист добавил, что также стоит обращать внимание на появление хронических заболеваний, среди которых гайморит, тонзиллит, болезни кишечника и легких. В большинстве случаев они сигнализируют об ослаблении защитных функций организма и воспалительном процессе.
Ранее Владимир Болибок рассказал о том, что коронавирус повлиял на рост онкозаболеваний. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Специалист добавил, что также стоит обращать внимание на появление хронических заболеваний, среди которых гайморит, тонзиллит, болезни кишечника и легких. В большинстве случаев они сигнализируют об ослаблении защитных функций организма и воспалительном процессе.
«Иммунитет защищает человеческий организм от онкологии, то есть от мутации собственных клеток. Дело в том, что такие процессы происходят ежедневно. Именно иммунная система уничтожает клетки, которые мутировали», — цитирует издание слова собеседника.
Ранее Владимир Болибок рассказал о том, что коронавирус повлиял на рост онкозаболеваний. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Диана Аванесян