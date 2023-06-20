Иммунолог Болибок назвал два признака ослабленного иммунитета

Член комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко заявил, что помочь вернуть россиянам доверию к пенсионным накоплениям помогут слаженная, чёткая и эффективная работа государства и соответствующих ведомств в сфере финансов и сбережений, а также государственный контроль за сохранностью и своевременными выплатами гарантированных средств граждан.