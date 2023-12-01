Иммунолог Болибок обвинил вирус гриппа во вспышке заболеваемости в Китае

В Подмосковье проживают более 380 тыс граждан с инвалидностью, 29 тыс из них – дети. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. По его словам, люди с ограниченными возможностями здоровья получаю в регионе различные виды поддержки.