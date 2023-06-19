Иммунолог Болибок рассказал о новой беде, которую принес в РФ COVID-19

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СМИ: Пока рано сбрасывать со счетов угрозу COVID в России, считает иммунолог Владимир Болибок
Врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что пока рано сбрасывать со счетов COVID-19. Об этом пишет ТСН 24.
Специалист отметил, что россияне продолжают каждый день попадать в больницы из-за коронавируса, однако у большинства сложилось впечатление, будто бы пандемия завершилась.
Большой проблемой стал постковидный синдром, в ходе которого пациенты зачастую сталкиваются с различными осложнениями. Среди них аутоиммунные, сосудистые и онкологические заболевания, отметил Болибок.
На фоне этого Владимир Болибок призвал россиян прививаться и ревакцинироваться, чтобы снизить риски.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, сколько черешни можно есть в сутки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Специалист отметил, что россияне продолжают каждый день попадать в больницы из-за коронавируса, однако у большинства сложилось впечатление, будто бы пандемия завершилась.
«Ковид по-прежнему представляет опасность, люди заболевают, людей госпитализируют и люди продолжают умирать с коронавирусной инфекцией», — цитирует издание слова собеседника.
Большой проблемой стал постковидный синдром, в ходе которого пациенты зачастую сталкиваются с различными осложнениями. Среди них аутоиммунные, сосудистые и онкологические заболевания, отметил Болибок.
«Прибавка составила в 2-2,5 раза. Эти все проблемы создала нам пандемия коронавируса», — добавил врач.
На фоне этого Владимир Болибок призвал россиян прививаться и ревакцинироваться, чтобы снизить риски.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, сколько черешни можно есть в сутки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Диана Аванесян