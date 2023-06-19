Иммунолог Болибок рассказал о том, что COVID-19 повлиял на рост онкозаболеваний

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ТСН24 пишет, что иммунолог Болибок заявил о росте онкологических и сосудистых заболеваний из-за COVID-19
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупреждает о том, что сохраняется угроза COVID-19 в России.
По словам иммунолога, в данный момент обострена проблема постковида, когда после болезни у пациентов возникают другие заболевания. Владимир Болибок рассказывает о том, что в 2-2,5 раза выросло число сосудистых и аутоиммунных заболеваний, в том числе онкологии.
Болибок заметил, что СМИ меньше внимания уделяют коронавирусу, но это не значит, что инфекция больше не представляет опасности.
«Люди заболевают, людей госпитализируют и люди продолжают умирать», — говорит аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Ранее онкологи назвали два продукта, провоцирующих рак толстой кишки. Ученые Кливлендской клиники выяснили, что рак толстой кишки могут вызывать сахар и красное мясо. Об этом сообщает MedNovelty.
По словам иммунолога, в данный момент обострена проблема постковида, когда после болезни у пациентов возникают другие заболевания. Владимир Болибок рассказывает о том, что в 2-2,5 раза выросло число сосудистых и аутоиммунных заболеваний, в том числе онкологии.
«Люди заболевают, людей госпитализируют и люди продолжают умирать», — говорит аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Ранее онкологи назвали два продукта, провоцирующих рак толстой кишки. Ученые Кливлендской клиники выяснили, что рак толстой кишки могут вызывать сахар и красное мясо. Об этом сообщает MedNovelty.
Мария Фирсова