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Иммунолог Болибок усомнился в наступлении тройной эпидемии

19 октября 2023, 16:57
Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок опроверг сообщения о том, что в России ожидается тройная эпидемия в виде пиковых заболеваний ОРВИ, гриппом и коронавирусом.
Он отметил, что коронавирусная инфекция скоро пойдёт на спад, в то время как пиковые значения заболеваемости гриппом начнут наблюдаться только в конце ноября-начале декабря.

«Я считаю, что тройная эпидемия вирусов — это не совсем корректное название, так как вирусов ОРВИ около 70 видов. Кроме того, скоро закончится вторая декада октября, и мы перейдем через пик обострения коронавируса, которая случилась этой осенью. К концу октября она пойдет на спад и закончится в ноябре», — сказал в беседе с «Вечерней Москвой» Болибок.


В период высокой заболеваемости вирусами врач рекомендовал вакцинироваться, а также соблюдать все меры гигиены и предосторожности, включая ношение масок и соблюдение дистанции.

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#коронавирус
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В Подмосковье откроется первый детский центр патологии речи
19 октября 2023, 17:05

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения

В подмосковной НИКИ детства откроется единственный в Московской области центр патологии речи и расстройств аутистического спектра с залами адаптивной физкультуры. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава МО.

«После завершения ремонта у нас откроется Центр патологии речи и расстройств аутистического спектра с залами адаптивной физкультуры и АВА-терапии. Кроме того, наших маленьких пациентов будут ждать просторные холлы, комфортные зоны ожидания с различными активностями и творческими занятиями. На стенах разместятся новые бизиборды, интерактивные игры и планшеты», - отметила заведующая КДЦ №1 НИКИ детства Лолита Пак.

Кроме этого,  также появятся кафетерий и просторная колясочная.Также для удобства будут установлены светящиеся табло, по которым родители смогут понять как пройти к нужному врачу.

Стоит отметить, что модернизацию КДЦ №1 НИКИ детства начали в апреле 2023 года . На данный момент в здании заменили сантехнику, двери и окна, положили плиточное покрытие и переформатировали кабинеты для их удобства для врачей и пациентов.

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#лечение
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В Волоколамске построят фельдшерский здравпункт
19 октября 2023, 14:47

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Фельдшерский пункт будет построен в деревне Курьяново Волоколамского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Медицинский объект был включен в госпрограмму Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». 

Стоит отметить, что новый здравпункт поможет увеличить возможность получения первичной медпомощи для жителей городского округа. Здание будет оснащено новейшими медицинским оборудованием и условиями для комфортного прибывания врачей и пациентов.

Кроме этого, фельдшерский пункт начнет свою работу уже в 2025 году.

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#медучреждения
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В Подмосковье транспортировано более 600 человек с помощью санитарной авиации
19 октября 2023, 14:25

фото: пресс-служба министрества здравоохранения Московской области

С начала года благодаря санитарной авиации было транспортировано 600 пострадавших в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Санитарная авиация помогает быстро оказывать необходимую медицинскую помощь при ДТП, других происшествий и межбольничную транспортировку пациентов.

«Вертолёты санитарной авиации применяются в тех случаях, когда идет речь об экстренной транспортировке пациента в условиях дальнего расстояния от медучреждения, напряжённого дорожного трафика.<…> Всего с начала года санитарная авиация эвакуировала более 600 человек, в том числе 389 детей», - объяснила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что система «Ночной старт» обеспечивает санитарную авиацию возможностью работать даже в темное время суток.


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Стоматолог предупредил о неочевидной причине болезней желудка
Врач-стоматолог Давидян предупредил о неочевидной причине проблем с желудком
19 октября 2023, 11:51

Фото: istock / Domepitipat

Стоматолог-хирург Арам Давидян предупредил россиян, что больные зубы моугт приводить к проблемам с желудком. Об этом врач рассказал в беседе с «Лентой.ру».
Давидян объяснил, что больные зубы или их отсутствие влияют на качество пережевывания пищи, что может приводить к заболеваниям желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Недостаточно измельченная и смоченная слюной пища хуже переваривается желудком. Также во рту у человека с нездоровыми зубами находится множество болезнетворных микроорганизмов, которые могут вызывать воспаления и поражать ЖКТ.

«Недавно ученые обнаружили зависимость между пародонтитом и раком. Так, пародонтит в пять-шесть раз увеличивает риск возникновения злокачественных образований в области головы и шеи, на 76 процентов — рака поджелудочной железы», — рассказал Давидян.
Ранее врач-аллерголог Евгения Паршина рассказала о вреде народных средств при лечении гриппа. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#больные
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В Подмосковье поступило 150 единиц реабилитационного оборудования
19 октября 2023, 11:17

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

С начала года в подмосковные больницы поступило более 150 единиц оборудования для реабилитации. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В 26 больницах были установлены новые реабилитационные аппараты по программе «Здравоохранение».


«Реабилитация – важный, заключительный этап лечения пациентов, перенесших различные заболевания: сердечно-сосудистые, опорно-двигательного аппарата, неврологические и другие. В этом году реабилитацию в наших стационарах прошли более 11 тыс. человек. И важно продолжать обеспечивать наши больницы современной медицинской техникой», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. 

Стоит отметить, что благодаря реабилитационной система с беговым тренажером врач может отслеживать активность походки пациента и настраивать необходимую нагрузку. 


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#подмосковье
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В Подмосковье врачи удалили кисту размером с яблоко
19 октября 2023, 10:07

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

В Щёлково врачи удалили мужчине из почки кисту размером с яблоко. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пациент пришел в щелковскую больницу с жалобами на высокое давлением и жалобами на боль в пояснице. По результатам  УЗИ и МРТ у мужчины обнаружили кисту в почке размером 7,5 на 8,5 сантиметров.

«Благодаря новому оборудованию в урологическом отделении, мы проводим операции с минимальным хирургическим вмешательством. Несмотря на почтенный возраст пациента, уже через несколько часов после операции он смог ходить, а на следующий день его выписали», - поделился  врач-уролог Щёлковский больницы Александр Панкратов. 

Стоит отметить, что современную лапароскопическую стойку для проведения малоинвазивных эндоскопических операций  больница получила в рамках национального проекта «Здравоохранение». 

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#подмосковье
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Нутрициолог Старновская объяснила, почему ночью хочется колбасы
19 октября 2023, 10:01

Фото: IStock/AndreyPopov

Желание перекусить на ночь глядя может говорить о дисбалансе в организме. Например, потребность в ночном перекусе может говорить о том, что организм в течение дня не получил нужных элементов, рассказала в эфире «Радио 1» диетолог, нутрициолог Екатерина Старновская.
По словам специалиста, желание какого-либо продукта – это признак того, что организм нуждается в конкретном микроэлементе.
«Если вы чувствуете, что вечером или ночью захотели бутерброд с колбаской, значит, ваш организм что-то не дополучил в течение дня. Либо вы забегались по своими делами, либо забыли поесть, но организму нужно питание. Поэтому ваша рука тянется к тому, что хочет организм в данный момент, например, к колбаске, — это значит, что понижен уровень белка, значит, вам нужно съесть мяса, морепродуктов. Если вам хочется сладкого — это не признак того, что ваш организм хочет сладкого, это снова признак того, что вам надо увеличить потребление белка», — сказала Екатерина Старновская.
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#еда
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Иммунолог Паршина указала на вред народных средств при гриппе
19 октября 2023, 04:53

Фото: iStock/Kristina Maksymova

Врач-аллерголог Евгения Паршина рассказала о вреде народных средств при лечении гриппа. Об этом пишет «АиФ».
Специалист отметила, что при гриппе может быть опасным использование трав, особенно если у человека есть аллергическая реакция на пыльцу растений.

«Все методы использования трав в виде отваров, полосканий и прочих, а также употребление как местно, так и внутрь меда, чеснока, малины и лука могут стать причиной острого приступа аллергии», — предупредила Паршина.

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Уролог Богатырев перечислил продукты, разрушающие почки
Уролог Богатырев: При проблемах с почками не стоит есть авокадо, щавель и свёклу
19 октября 2023, 01:35

Фото: iStock/locknloadlabrador

Уролог-андролог Артур Богатырев предупредил, что при проблемах с почками не стоит есть щавель, авокадо, свёклу и ряд других распространённых продуктов.
По словам специалиста, на состояние почек в том числе влияет неправильное питание. Для недопущения развития уже имеющихся патологий, Богатырев порекомендовал воздержаться от употребления в пищу продуктов с высоким содержанием оксалатов — солей и эфиров щавелевой кислоты. Он отметил, что это вещество в большом количестве содержится в чипсах, картофеле фри, свёкле, щавеле, шоколаде, отрубях, шпинате и орехах.

Также разрушающей для почек является категория продуктов, богатых калием — например, авокадо.

«Калий в основном полезен, особенно для сердца. Он регулирует жидкость в организме, поддерживает буферность клеток и электролитный баланс. Но его избыток вызывает гиперкалиемию. Основными признаками болезни является замедление сердечного ритма, тошнота и слабость», — цитирует «Газета.Ru» слова собеседника.

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#врачи
#питание
#болезни
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