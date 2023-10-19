Иммунолог Болибок усомнился в наступлении тройной эпидемии

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«Я считаю, что тройная эпидемия вирусов — это не совсем корректное название, так как вирусов ОРВИ около 70 видов. Кроме того, скоро закончится вторая декада октября, и мы перейдем через пик обострения коронавируса, которая случилась этой осенью. К концу октября она пойдет на спад и закончится в ноябре», — сказал в беседе с «Вечерней Москвой» Болибок.
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