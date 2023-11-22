Иммунолог Крючков объяснил, почему россияне так долго лечат простуду

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Затяжная форма простуды у жителей России вряд ли связана с появлением нового вируса. Скорее всего, дело в сочетании разных инфекций или о смене вирусного заболевания бактериальным.
Предположил в разговоре с «Лентой.ру» иммунолог Николай Крючков.
Россияне стали жаловаться на странную простуду. Она длится несколько месяцев. Пациенты жалуются на кашель, повышение температуры, сильную усталость.
Обычно ОРВИ болеют 2-3 недели. Но иногда получается так, что основной вирус излечивается, а на его месте, на воспаленных слизистых заселеятся вторичные бактериальные инфекции, и вирусное заболевание перетекает в бактериальные.
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Россияне стали жаловаться на странную простуду. Она длится несколько месяцев. Пациенты жалуются на кашель, повышение температуры, сильную усталость.
«Надо понимать, при высокой заболеваемости ОРВИ, когда слишком много различных возбудителей, процент комбинированных инфекций, когда человек заражается одновременно 2-3, тоже растет. Неудивительно что есть ряд клинических ОРВИ-подобных заболеваний, которые отличаются длительным течением и другими особенностями», — объяснил Николай Крючков.У иммунолога есть сомнение, что речь может идти о новом вирусе. По его мнению, необычная симптоматика может быть связана с тем, что одновременно в популяции циркулируют несколько вирусов и с присоединением вторичных инфекций.
Обычно ОРВИ болеют 2-3 недели. Но иногда получается так, что основной вирус излечивается, а на его месте, на воспаленных слизистых заселеятся вторичные бактериальные инфекции, и вирусное заболевание перетекает в бактериальные.
«Есть и другие инфекции. Например, в рост пошел коклюш, который как раз сопровождается длительным кашлевым синдромом. У взрослых многие недели инфекция протекает в стертой форме», — рассказал Николай Крючков.Читайте также:
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Мария Фирсова