Иммунолог Крючков рассказал, как защититься от болезней осенью

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Иммунолог Николай Крючков рассказал, что прививки против гриппа рекомендуется делать в сентябре-октябре, а от COVID-19 - каждые пол года. Вакцинация не только предотвращает тяжелые заболевания, но и снижает тяжесть течение болезни, пишет Lenta.ru.
«Это самая эффективная профилактика, которая ставит мощный барьер и если и не препятствует заражению, то, по крайней мере, минимизирует все неблагоприятные последствия возможного заражения», — цитирует издание слова собеседника.
Специалист также призвал россиян больше гулять на свежем воздухе, принимать витамины и закаливать организм. Кроме того, Крючков порекомендовал избегать общественных мест с большим скоплением людей.
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