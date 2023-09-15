Иммунолог Крючков заявил о резком росте COVID-19 в России

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Иммунолог Николай Крючков заявил, что в России, как и в других странах мира, включая США, наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекции.
При этом, он отметил, что статистически реальную заболеваемость увидеть довольно сложно, поскольку интенсивность проведения ПЦР-тестов уменьшилось, а заболевание у многих протекает как ОРВИ, из-за чего люди могут и не знать, что заразились коронавирусом.
Ранее диетолог Елена Соломатина заявляла, что авокадо способен укреплять сердечно-сосудистую систему, нервную и иммунную системы.
При этом, слишком много фрукта употреблять не рекомендуется, поскольку он является высококалорийным и обладает мочегонным действием.
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«Но даже тот недостаточный охват тестированием, который сейчас имеется, уже показывает, что рост действительно довольно значительный», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Крючков.
«В нём есть полезные мононенасыщенные жиры. Омега-9 жирные кислоты, как в оливковом масле, и омега-6 жирные кислоты, как в подсолнечном масле. Эти жиры укрепляют сердечно-сосудистую систему, нервную и иммунную системы, улучшают липидный профиль, состояние кожи, ногтей и профилактируют атеросклероз», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Соломатина.
При этом, слишком много фрукта употреблять не рекомендуется, поскольку он является высококалорийным и обладает мочегонным действием.
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Мелисса Тимофеева