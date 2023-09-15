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Иммунолог Крючков заявил о резком росте COVID-19 в России

15 сентября 2023, 18:18
Фото: istockphoto.com/wildpixel

Фото: istockphoto.com/wildpixel

Иммунолог Николай Крючков заявил, что в России, как и в других странах мира, включая США, наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекции.
При этом, он отметил, что статистически реальную заболеваемость увидеть довольно сложно, поскольку интенсивность проведения ПЦР-тестов уменьшилось, а заболевание у многих протекает как ОРВИ, из-за чего люди могут и не знать, что заразились коронавирусом.

«Но даже тот недостаточный охват тестированием, который сейчас имеется, уже показывает, что рост действительно довольно значительный», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Крючков.


Ранее диетолог Елена Соломатина заявляла, что авокадо способен укреплять сердечно-сосудистую систему, нервную и иммунную системы.

«В нём есть полезные мононенасыщенные жиры. Омега-9 жирные кислоты, как в оливковом масле, и омега-6 жирные кислоты, как в подсолнечном масле. Эти жиры укрепляют сердечно-сосудистую систему, нервную и иммунную системы, улучшают липидный профиль, состояние кожи, ногтей и профилактируют атеросклероз», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Соломатина.

При этом, слишком много фрукта употреблять не рекомендуется, поскольку он является высококалорийным и обладает мочегонным действием.

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#диетолог
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#пцр
#коронавирус
#здоровье
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Врач Михалева: Осенью хочется больше высококалорийной еды из-за хандры
15 сентября 2023, 17:36

Фото: istockphoto.com/GeloKorol

Врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева объяснял, что осенью хочется больше высококолорийной еды из-за образования мелатонина и снижения выработки серотонина, что может вести к осенней хандре.
«Из-за укорочения продолжительности светового дня повышается образование мелатонина и снижается выработка серотонина, что приводит к пониженному настроению, апатии, сезонной депрессии. Это повышает потребность в употреблении в пищу «естественных антидепрессантов»: высококалорийной пищи. Употребление таких продуктов в питании повышает выработку нейромедиаторов, которые повышают настроение и вызывают чувство удовольствия», — сказала в беседе с Газета.ру Михалева.

При этом, из-за такого питания можно набрать лишний вес, и для того, чтобы этого не случилось, врач рекомендовала компенсировать это физической нагрузкой, которую не стоит снижать. При этом и питание всё же нужно делать крайне сбалансированным в осенний период.

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#врач
#диетолог
#питание
#осень
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В Турции у девяти человек выявили заражение штаммом коронавируса «эрис»
15 сентября 2023, 17:31

Фото: iStock/Ovidiu Dugulan

Минимум 9 случаев заражения новым штаммом коронавируса EG.5 («эрис») зарегистрировано в Турции. Об этом сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.
По словам министра поводов для беспокойства нет. Он отметил, что заразившиеся контактировали за границей.

Коджа подчеркнул, что так как новый вариант коронавируса начинает распространяться в других странах, то скорее всего, придет и в Турцию.

Напомним, ранее профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, вирусолог Алексей Аграновский рассказал, что EG.5 относится к группе штаммов «омикрон». Он также быстро распространяется, однако редко приводит к летальному исходу.

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#роспотребнадзор
#мгу
#штамм
#вирусолог
#рф
#коронавирус
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Сексолог Швацкая назвала главный критерий сексуальной совместимости
15 сентября 2023, 17:10

Фото: istock / Rattankun Thongbun

Специалист по семейной психологии Инесса Швацкая назвала совпадение либидо партнеров главным критерием счастливой сексуальной жизни.
Сексолог в беседе с «Лентой.ру» объяснила, что существует 3 типа сексуального темперамента: высокий, средний и низкий. В зависимость от него люди по-разному желают интимной близости. Например, люди с высоким либидо хотят каждый день, со средним — несколько раз в неделю, а с низким могут возжелать только раз в месяц. Причем, важен не сам секс, а близость с партнером и романтика между ними. Все варианты считаются нормой и очень важно найти партнера, с котором уровень будет совпадать. При разных уровнях отношения могут быть напряженные, ведь одному слишком мало, а другому уже чересчур. 

В начале отношений многие пары могут не замечать разницы в уровне или игнорировать его, ведь гормоны во время первоначальной страсти влияют на уровень либидо. По мнению психолога, разногласия в сексе могут разрушить пару и важно находить компромиссы, например использование специальных игрушек, смена места действия (как в самой квартире, так и например в номере отеля) и так далее.

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#секс
#отношения
#люди
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Нутрициолог объяснила, почему постоянно хочется сладкого
Нутрициолог Коробейникова объяснила, как перестать есть сладкое
15 сентября 2023, 16:00

Фото: IStock/nicoletaionescu

Когда человек говорит, что он жуткий сладкоежка и готов пачками есть шоколад и эклеры, то это не отличительное качество человека, а важный сигнал о проблеме, уверена нутрициолог и автор-программы по похудению «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова. В беседе с «Радио 1» эксперт рассказала, как бороться с зависимостью от сладкого.
«Тяга к сладкому может говорить о дефиците витамина С. Также если вы мало спите, находитесь в стрессе, вам может не хватать магния и гормона счастья – триптофана, поэтому мозг будет пытаться успокоиться сладким», — сказала нутрициолог.
Чтобы привести организм в порядок и отказаться от сладкого, эксперт рекомендует наладить сбалансированное питание. По словам Коробейниковой, со временем организм перестанет требовать быстрых углеводов.
«Нужно наладить сбалансированное питание, и тогда тяга к сладкому будет снижаться сама, без насилия. Это будет знак, что наш организм начал получать все необходимые элементы из пищи. Важно, чтобы в рационе обязательно были сложные углеводы, особенно в первой половине дня; нужны белки, полезные жиры, нужно много зелени и овощей», — посоветовала специалист.
Однако нутрициолог заверила, что отказываться от сладкого не нужно. Булочки и пирожные можно заменить полезными ягодами и фруктами, а также собственной выпечкой с заменителем сахара.

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#питание
#сладости
#здоровье
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Подмосковные врачи прооперировали пациента, две недели ходившего со сломанной ногой
15 сентября 2023, 14:12

Фото: Минздрав МО

Врачи Ивантеевского филиала Московской областной больницы имени профессора В. Н. Розанова прооперировали мужчину, который две недели ходил со сломанной ногой. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
57-летний мужчина возвращался домой в нетрезвом состоянии и упал на лестничной клетке. Соседи занесли его домой, но врача вызвали только через две недели, когда обломок кости у пациента вышел наружу на 4 см. В течение двух недель мужчина находился без повязок, образовавшуюся рану ничем не обрабатывал. Это привело к нагноению гематомы. 
 
В итоге вызванные врачи отвезли мужчину в больницу. Из-за его состояния вместо гипсовой фиксации ему поставили скелетное вытяжение на шине Белера. Параллельно проводилось лечение нагноившейся раны и гематомы. Затем пациента перевели в травматологическое отделение.
 
Из-за несвоевременного обращения к врачам у пациента укоротилась конечность. Чтобы это исправить, через полгода года нужно провести реконструктивную операцию. 
 
Сейчас пациент выписан и находится на амбулаторном наблюдении.

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#опера
#подмосковье
#московская область
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В парках 11 округов Подмосковья в выходные можно будет проверить здоровье
15 сентября 2023, 13:49

Фото: istockphoto / demaerre

В предстоящие выходные в парках Московской области пройдет последняя в этом году акция «Проверь здоровье в парке».
В эти выходные, 16 и 17 сентября, заключительная в этом году акция по проверке здоровья. 
«С начала лета в парках Подмосковья проходит акция по проверке здоровье. За это время в ней приняли участие почти 8 тысяч жителей Подмосковья. В выходные пройдёт заключительная акция в этом году», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова. 

В ходе осмотра пациенты проходят антропометрию, измеряют артериальное и внутриглазное давление, сдают общий анализ крови и другие анализы. При необходимости врачи направят гражданина в поликлинику для прохождения более углублённого обследования.  

При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет жителя на региональном портале госуслуг. 

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В Котельниках появится современная поликлиника
15 сентября 2023, 11:23

Фото: пресс-служба администрации городского округа Котельники

Новая поликлиника будет рассчитана на 400 посещений в смену, что даст возможность жителям муниципалитета получить необходимую медицинскую помощь в пределах округа своевременно.
Медицинское учреждение будет рассчитано на приём взрослых и детей, также в поликлинике будет стоматологическое отделение, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Котельники.
«Строительство нового учреждения здравоохранения существенно повысит доступность медицинской помощи для жителей микрорайона. Кроме медицинской составляющей, открытие этой поликлиники позволит создать и новые рабочие места на территории Котельников», — рассказал депутат Государственной Думы фракции «Единая Россия» Роман Терюшков.
Поликлиника будет расположена в 5-этажном здании общей площадью 11 тысяч кв. метров. Поликлинику оснастят современным медицинским оборудованием и мебелью.

Специалисты благоустроят прилегающую территорию, обустроят парковочные зоны для удобства посетителей, детские площадки и места для отдыха.

Завершение строительства намечается на 2025 год. 

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Эндокринолог Зухра Павлова предупредила о лишнем весе из-за любви к сухофруктам
15 сентября 2023, 06:57

Фото: iStock/Svetl

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова рассказала в своём Telegram-канале о вреде чрезмерного употребления сухофруктов
«Сухофрукты с одной стороны очень полезны, а с другой — очень коварны. Их зачастую готовят в сиропе. Можно спросить у продавца, как готовят разные сорта сухофруктов, но насколько честным будет ответ?» — задается она логичным вопросом.

К тому же, как добавляет эндокринолог, зачастую сухофрукты накладывают себе в маленькие тарелки и мисочки прямо на рабочем столе — а в таком «агрегатном состоянии» их чрезвычайно легко переесть.

Гораздо лучше будет, заключила доктор Павлова, если начать относиться к изюму, кураге и прочим сухофруктам как к лекарствам, т.е. принимать их небольшими дозами после основной еды.

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#врачи
#советы
#здоровье
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Гинеколог предостерегла от раннего возобновления сексуальной жизни после родов
Гинеколог Казакова: После родов заниматься сексом можно через 6–8 недель
15 сентября 2023, 05:04

Фото: iStock/gorodenkoff

Акушер-гинеколог Дарья Казакова заявила, что после родов оптимальным сроком возобновления сексуальной жизни считается срок 6–8 недель. Несоблюдение рекомендаций грозит возникновением инфекционно-воспалительных осложнений, рассказала специалист «Известиям».
Она пояснила, что времени требует процесс инволюции, то есть обратного развития матки и заживления швов на промежности, шейки матки и стенках влагалища.

«Возобновление половой жизни ранее обозначенного срока может грозить возникновением инфекционно-воспалительных осложнений. После истечения 6–8 недель необходимо прийти на плановый послеродовый осмотр к врачу акушеру-гинекологу», — цитирует издание слова собеседницы.

Казакова предупредила, что женщина при возобновлении сексуальных отношений может испытывать во время полового акта болезненность и сухость.

«Сухость чаще возникает у женщин, кормящих грудью, что в первую очередь связано с изменением гормонального фона во время лактации. Боли во время полового акта могут быть связаны с формированием рубцовой ткани в области разрывов и швов», — объяснила гинеколог.

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#женщина
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